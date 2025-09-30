MGK Beştepe'de toplanıyor! Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci masada
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları ele alınacak. Toplantıya yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de ilk kez katılacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinin Suriye ve Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.
Toplantının en önemli gündem maddesi kuşkusuz Gazze'deki son gelişmeler olacak. Bölgede artan insani kriz ve çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.
Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bölgesel etkileri derinlemesine incelenecek. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve savaşın sona ermesi için yürüttüğü diplomatik çalışmalar değerlendirilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ
İç güvenlikte ise, Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında gelinen son durum ele alınacak. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması ve silah bırakma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…
- 2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?
- 30 EYLÜL SALI İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | Hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?
- 30 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?
- Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
- Türk usulü uzun yaşam sırrı! Çay içmek kalp krizi riskini azaltıyor mu? Uzmanlar açıkladı
- 2025 YARGITAY PERSONEL SONUÇ EKRANI: Yargıtay personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?