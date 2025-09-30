30 Eylül 2025, Salı
MGK Beştepe'de toplanıyor! Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci masada

MGK Beştepe'de toplanıyor! Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 11:14 Güncelleme: 30.09.2025 11:20
MGK Beştepe'de toplanıyor! Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci masada

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları ele alınacak. Toplantıya yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de ilk kez katılacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinin Suriye ve Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.

Toplantının en önemli gündem maddesi kuşkusuz Gazze'deki son gelişmeler olacak. Bölgede artan insani kriz ve çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.

MGK BUGÜN TOPLANIYOR

Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bölgesel etkileri derinlemesine incelenecek. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve savaşın sona ermesi için yürüttüğü diplomatik çalışmalar değerlendirilecek.

MGK'nın ana gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci olacak. (A Haber arşiv)MGK'nın ana gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci olacak. (A Haber arşiv)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ
İç güvenlikte ise, Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında gelinen son durum ele alınacak. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması ve silah bırakma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Zirvede Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları da ele alınacak. (A Haber arşiv)Zirvede Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları da ele alınacak. (A Haber arşiv)

Bu önemli zirvede alınacak kararlar, Türkiye'nin yakın gelecekteki güvenlik ve dış politika stratejilerine ışık tutacak.

