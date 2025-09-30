MGK Beştepe’de toplanıyor! Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci masada

Toplantının en önemli gündem maddesi kuşkusuz Gazze'deki son gelişmeler olacak. Bölgede artan insani kriz ve çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.

Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bölgesel etkileri derinlemesine incelenecek. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve savaşın sona ermesi için yürüttüğü diplomatik çalışmalar değerlendirilecek.