MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek

Giriş: 30.09.2025 20:43
Güncelleme:30.09.2025 20:43
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye vurgusu yapılarak "Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır." denildi.
