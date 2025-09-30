MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Terör zemini üzerinden yayılmacılığa müsaade edilmeyecek

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye vurgusu yapılarak "Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır." denildi.

