Türkiye Çin ile ticaretini “kozmetik” ürünlerle pekiştiriyor

"BAE ve Vietnam'da distribütörlük görüşmelerimizi de başlattık"

Anlaşmanın yenilikçi ürünler üretmek için Ar-Ge çalışmalarını da kapsadığını belirten Cosmogenesis Labs Kurucu Ortağı Yavuz Öner, "Azerbaycan, Romanya, Moldova, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkmenistan ve Irak'a ihracat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ağustos ayı sonunda gerçekleştirdiğimiz Çin ziyaretinde BAE ve Vietnam heyetleriyle bir araya gelerek bu ülkeler özelinde münhasırlık kapsamlı distribütörlük görüşmelerine başladık. Böylece hem sektörümüzde bir dünya markası haline geleceğiz hem de ülke ekonomimize daha çok katkıda bulunacağız. 2024 yılında Trendyol üzerinden e-ihracat alanında "Yılın Lider Markası" ödülüne layık görülen Cosmogenesis Labs olarak %100 vegan, alkol ve parfüm içermeyen temiz içeriğe sahip ürünler sunuyoruz."