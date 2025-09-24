Google’ın reklam tahtı yıkılıyor! ABD’de tarihi dava | AdX platformu satılacak mı?

ABD'de Google'a tarihi dava

TARİHİ ADIM

Sabah'ın haberine göre Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başkanı Gail Slater, süreci "açık internet reklamcılığı için rekabeti yeniden canlandıracak tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Google'ın avukatı Karen Dunn, önerilen çözümleri "aşırı ve orantısız" bulduğunu belirterek, bunun hem tüketicilere hem de inovasyona zarar vereceği uyarısında bulundu. Google, pazarın dengelenmesi için davranışsal çözümler sunduğunu, örneğin reklam teklif verilerinin rakiplerle paylaşılabileceğini ifade etti.