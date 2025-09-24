Google'ın reklam tahtı yıkılıyor! ABD'de tarihi dava | AdX platformu satılacak mı?
Avrupa ve Birleşik Krallık’taki antitröst davalarıyla zor günler geçiren Google, bu kez ABD’de benzer bir süreçle karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı, şirkete karşı açtığı antitröst davasında yeni bir aşamaya geçerek Google’ın reklam teknolojisi faaliyetlerinin kritik bölümlerinin ayrıştırılmasını talep etti. Mahkemeden çıkacak olası bir karar, Google’ın arama motoru ve tarayıcı ekosistemindeki hakimiyetini ciddi şekilde zayıflatabilir.
ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın dijital reklam pazarındaki tekelci yapısını kırmak için en sert adımlarından birini attı. Bakanlık, mahkemeden Google'ın reklam teknolojisi işinin kritik bölümlerinin ayrıştırılmasını talep etti.
Pazartesi günü başlayan davanın ikinci aşamasında savcılar, Google'ın reklam borsası ile yayıncıların reklam alanlarını satmak için kullandıkları yazılım araçlarının elden çıkarılmasını istedi.
KASTEN TEKELLEŞTİ
Bu talep, nisan ayında Virginia Doğu Bölgesi Federal Yargıcı Leonie Brinkema'nın Google'ın "kasten tekel oluşturduğuna" hükmettiği karara dayandırıldı. Brinkema, "Google 10 yılı aşkın süredir yayıncı reklam sunucusunu ve reklam borsasını birbirine bağlayarak tekelini kurdu ve korudu" dedi.
TARİHİ ADIM
Sabah'ın haberine göre Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başkanı Gail Slater, süreci "açık internet reklamcılığı için rekabeti yeniden canlandıracak tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Google'ın avukatı Karen Dunn, önerilen çözümleri "aşırı ve orantısız" bulduğunu belirterek, bunun hem tüketicilere hem de inovasyona zarar vereceği uyarısında bulundu. Google, pazarın dengelenmesi için davranışsal çözümler sunduğunu, örneğin reklam teklif verilerinin rakiplerle paylaşılabileceğini ifade etti.
ADX PLATFORMU SATILACAK MI?
Yargıç Brinkema, Google'ın reklam teknolojisi pazarındaki uygulamalarını yasa dışı bulmuştu. Şimdi Google'ın dijital reklam alışverişlerini yöneten AdX platformunu satması gündemde. Yargıç, Google'ın bu sistemi, yayıncıların reklam envanterini yönetmek için kullandığı DoubleClick for Publishers (DFP) ile yasa dışı biçimde bağladığını tespit etmişti. Bu nedenle hükümet, AdX'in Google'dan ayrılmasının makul olacağını savunuyor.
ADX NEDİR, NASIL 'YASADIŞI' KULLANILDI?
AdX (Google Ad Exchange / Google Reklam Alışverişi), Google'ın dijital reklam alışveriş platformu. Bu platform, internet sitelerindeki reklam alanlarını (banner, yan reklamlar vb.) açık artırma usulü ile satmak için kullanılıyor. Yayıncılar (internet sitesi sahipleri), sitelerindeki reklam alanlarını bahsi geçen DFP aracı üzerinden yönetiyor. DFP, sitedeki tüm reklam alanlarını listeliyor, her bir reklam alanı için minimum fiyat, hedef kitle veya gösterim sayısını hesaplıyor ve reklam tekliflerini toplayarak en iyi teklifi seçiyor.
AdX ise açık artırma platformu gibi işliyor. Reklam verenler AdX üzerinden teklif veriyor, sistem en yüksek teklifi seçerek DFP sistem-i ne veya benzer sistemlere iletiyor. DFP daha çok, site sahiplerinin kullanımına yarıyor. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Yargıç Brinkema'ya göre ise Google, AdX platformunu DFP'ye bağlayarak rekabeti bozdu.
AdX ve DFP'nin birbirinden ayrı çalışmasını engelledi, reklam sistemlerini veya rakip platformların AdX'e erişimini zorlaştırdı. Brinkema, Google'ın bu şekilde rekabeti engellediğine ve Google'ın platformunu kullanmayan yayıncılar için dezavantaj yarattığına hükmetti. Şimdi bu yüzden teknoloji devinin AdX'i satması talebi gündemde.
KARAR KRİTİK SINAV OLACAK
Uzmanlar, antitröst davalarının doğası gereği, süreç uzun olabileceğini belirtiyor. Brinkema olası bir bölünme kararı verse bile, Google'ın itiraz yolları nedeniyle bu uygulamanın hayata geçmesi yıllar alabilir. Ancak verilecek karar, ABD yargısının Büyük Teknoloji şirketlerini bölme konusundaki iradesi açısından kritik bir sınav olacak. Alınacak karar, tüm teknoloji sektöründe rekabet hukukunun geleceğini yeniden tanımlayacak. Karar küresel çapta emsal oluşturacak, dijital reklam piyasasında rekabetin yeniden tesis edilmesini sağlayacak.
DAVA SÜRECİNDE NE OLDU?
17 Nisan 2025'te Virginia Doğu Bölge Mahkemesi, Google'ın yayıncı reklam sunucusu (DFP) ve reklam borsası (AdX) pazarlarında tekel gücünü kötüye kullandığına dair karar aldı. Mahkeme hakimi Leonie Brinkema, Google'ın bağlama (tying) stratejileriyle rakipleri piyasadan dışladığını ve bu durumun yayıncılar, rekabet ortamı ve açık web kullanıcıları için ciddi zararlar doğurduğunu belirtti.
Karar, Google Ad Manager'ın elden çıkarılması gibi radikal bir yapısal çözümü gündeme getirdi. Virginia'daki kararın hemen ardından, 21 Nisan'da District of Columbia'daki Google Search davası "ceza" aşamasına geçti. Bu dava, Google'ın Apple, Samsung, Mozlila gibi üreticilerle yaptığı varsayılan arama motoru anlaşmalarını ve kendi hizmetlerini rakiplere karşı avantajlı konumlandırma stratejilerini hedef alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sokak ortasında kanlı pusu: Husumetlisini başından vurup teslim oldu! O anlar kamerada
- Optik illüzyon testi: Ormanda saklanan kaplanı sadece en keskin gözler fark edebiliyor!
- TUS 2. dönem tercihleri ne zaman? 2025 TUS tercih kılavuzu açıklandı mı?
- İdari Yargı Ön Sınavı nedir, ne zaman? 2025 İYÖS giriş belgesi sorgulama ekranı
- 38. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?
- Üç aylar ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2026 dini günler takvimi
- iOS 26.1 BETA ÇIKTI: iOS 26.1 ne zaman gelecek? iPhone’lara gelmesi beklenen özellikler neler?
- SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 2. etap başvuruları ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?
- JGK 8 bin uzman erbaş alımı sonuçları belli oldu mu? Hangi branşlarda alım yapılacak?
- Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Tarım Kredi’de fiyatlar düştü: Fırsat dolu 23-29 Eylül kataloğu: 40’lı tuvalet kağıdı 248 TL, Anadolu sızma zeytinyağı 469 TL…