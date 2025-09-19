AK Parti harekete geçti! Gıda, kira ve ulaşım harcamalarına özel çözüm
AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı. 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılıyla birlikte bu kesimi rahatlatacak adımlar atılması planlanıyor. Özellikle gıda, kira ve ulaşım giderlerinin öncelikli olarak ele alınacağı belirtildi.
AK Parti'nin hazırladığı raporlarda, aylık 30-50 bin TL gelir grubundaki vatandaşların harcama kalemleri detaylı olarak incelendi.
Çalışmada ilk üç sırada gıda, ulaşım ve kira giderlerinin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca bu gelir grubundaki vatandaşların çocuklarının okul ücretlerini ödemekte zorlandıkları ve bir sonraki maaşlarını kullanmak zorunda kaldıkları gözlemlendi.
Sabah'ın haberine göre Bu kapsamda bütçeyi sarsmayacak düzenlemeler için hazırlık yapılıyor.
HAL YASASI GELİYOR
Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek için ürün takip sistemi, seracılığa özel teşvikler, hal yasasında yapılacak düzenlemeler, paketleme ve fire kayıplarının önlenmesi de masadaki çözüm önerileri arasında. 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddelerinden birisinin 'hal yasası' olacağı kaydediliyor.
SOSYAL KONUT İÇİN GERİ SAYIM
Kira konusunda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı sosyal konut projeleriyle konut arzı artırılarak büyükşehirlerdeki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ulaşım alanında da AK Partili belediyelerin özellikle öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için sübvansiyon hazırlığı da çalışmalar arasında yer alıyor.
