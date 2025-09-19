19 Eylül 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri AK Parti harekete geçti! Gıda, kira ve ulaşım harcamalarına özel çözüm

AK Parti harekete geçti! Gıda, kira ve ulaşım harcamalarına özel çözüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 07:45
ABONE OL
AK Parti harekete geçti! Gıda, kira ve ulaşım harcamalarına özel çözüm

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı. 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılıyla birlikte bu kesimi rahatlatacak adımlar atılması planlanıyor. Özellikle gıda, kira ve ulaşım giderlerinin öncelikli olarak ele alınacağı belirtildi.

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı. AK Parti'nin hazırladığı raporlarda, aylık 30-50 bin TL gelir grubundaki vatandaşların harcama kalemleri detaylı olarak incelendi.

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldıAK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı

Çalışmada ilk üç sırada gıda, ulaşım ve kira giderlerinin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca bu gelir grubundaki vatandaşların çocuklarının okul ücretlerini ödemekte zorlandıkları ve bir sonraki maaşlarını kullanmak zorunda kaldıkları gözlemlendi.

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldıAK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı

Sabah'ın haberine göre Bu kapsamda bütçeyi sarsmayacak düzenlemeler için hazırlık yapılıyor.

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldıAK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı

HAL YASASI GELİYOR

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek için ürün takip sistemi, seracılığa özel teşvikler, hal yasasında yapılacak düzenlemeler, paketleme ve fire kayıplarının önlenmesi de masadaki çözüm önerileri arasında. 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddelerinden birisinin 'hal yasası' olacağı kaydediliyor.

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldıAK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların harcama kalıplarını mercek altına aldı

SOSYAL KONUT İÇİN GERİ SAYIM

Kira konusunda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı sosyal konut projeleriyle konut arzı artırılarak büyükşehirlerdeki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ulaşım alanında da AK Partili belediyelerin özellikle öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için sübvansiyon hazırlığı da çalışmalar arasında yer alıyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör