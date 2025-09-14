Yüz binlerce çiftçiye destek müjdesi! Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bu yıl yurt genelinde yaşanan zirai don felaketlerinden etkilenen çiftçilere destek ödemesi yapılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tarım sigortası olmayan veya sigortadan tazminat alamayan üreticiler de bu destekten faydalanabilecek.
2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, don afetinden zarar gören üreticilerin kayıpları bütçe imkanları çerçevesinde karşılanacak. Destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanacak ek ödenekle yapılacak.
KAPSAM VE AMAÇ
Karar, 1 Şubat-13 Nisan 2025 tarihleri arasında don afetinin yaşandığı illerde, ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçileri kapsıyor. Hasar tespitleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılacak.
Üreticilerin, bu dönemde gerçekleşen girdi maliyetleri hasar oranına göre hesaplanarak ödenecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Destekten, tarım sigortası bulunmayan, sigortası olup don teminatı olmayan, sigortasında don teminatı olan fakat tazminat alamayan çiftçiler faydalanabilecek.
BAŞVURULAR VE ÖDEME TAKVİMİ
Ödemeler için 30 Nisan-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girişi yapılmış veriler dikkate alınacak. Bu veriler üzerinden hesaplanan destekler, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere ödenecek.
Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda bankaya iletilecek. Banka, ödediği destek tutarının yüzde 0,5'i oranında komisyon alacak.
KAMU KURUMLARI FAYDALANAMAYACAK
Destekten kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak. Ayrıca, kararın yayımından sonra tarım sigortasından tazminat aldığı kesinleşen üreticiler de destek dışı bırakılacak.
HAKSIZ ÖDEMELER GERİ ALINACAK
Bakanlık, ödemelerin denetimini sağlayacak.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında hukuki işlem başlatılacak ve ödemeler faiziyle birlikte geri alınacak.
