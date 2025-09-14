Denizde tam isabet! Mavi Vatan’da düşmanların yeni korkulu rüyası SANCAR SİDA

SANCAR SİDA hedefleri tam isabetle vurdu. (AA)



SANCAR, DAHA BÜYÜK HEDEFLER VE YENİLİKLERE KAPI AÇIYOR

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalar sonunda proje tasarım, geliştirme ve test süreçleri boyunca yoğun emek ve uğraşlarla benzerlerinden ayrışan ve birçok ilki içinde barındıran çok değerli bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.



İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailesi'nin ilk üyesi SANCAR SİDA'nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına hazırlandığını vurgulayan Nacar, "İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailemizin bundan sonraki süreçte daha da genişlemesi için ciddi faaliyetler yürütmekteyiz. Hem yurt içi hem yurt dışı pazarda insansız deniz aracı konusunda sektöre yön verecek ürünlerimiz ve çözümlerimizle daha büyük hedefleri ve yenilikleri gerçekleştireceğiz." dedi.

