Atıl işgücünü azaltmak için düğmeye basıldı! Hükümetten ev gençlerine özel proje

Hükümet, yüzde 30 sınırına dayanan atıl işgücünü istihdama kazandırmak için projeler hazırlayacak. (A Haber arşiv)

SOSYAL YARDIM ALANA PROGRAM

Potansiyel işgücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkânlarıyla işgücüne katılımları artırılacak. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek. Sosyal yardım alan bireylerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif işgücü programları yaygınlaştırılacak. Mevcut vasıflarına uygun iş bulamayanlar için yeniden beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, katılımcıların kalıcı istihdama geçişi teşvik edilecek. Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

EV GENÇLERİNİN ORANI %33

Türkiye'de 'ev genci' denilen atıl işgücü içindeki 'ne okuyan, ne çalışan ne de iş arayan' grubun oranı da son dönemde artmış durumda. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31.3'ü ne eğitimde ne istihdamda. Başka bir deyişle Türkiye'de her 3 gençten 1'i evde oturuyor. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 14.1.