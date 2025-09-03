Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu! TÜİK merakla beklenen veriyi duyurdu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 2,04 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon 45 aylık aylık düşüşünü sürdürürken yüzde 32,95 oldu. Ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla eylülde ev ve iş yerleri için yapılabilecek kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 2,04 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
Ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla eylülde ev ve iş yerleri için yapılabilecek kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi.
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %32,95 ARTTI, AYLIK %2,04 ARTTI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %33,28 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28 artış, ulaştırmada %24,86 artış ve konutta %53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,97, ulaştırmada %4,10 ve konutta %8,12 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,02 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,02 artış, ulaştırmada %1,55 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,72, ulaştırmada %0,24 ve konutta %0,46 oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,71 arttı, aylık %2,07 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,07 artış olarak gerçekleşti.
"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Yıllık enflasyon oranı 15 aydır kesintisiz düşerek yüzde 32,95 olmuştur. Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatları önemli paya sahiptir. Aylık enflasyonun yaklaşık üçte biri bu alandan kaynaklanmıştır. Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde; bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir. Beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji başta olmak üzere, öncelikli alanlarda izleyeceğimiz politikalar, verimliliği artırıcı yaklaşım, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile dengeli büyümeyi sağlarken, dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.
