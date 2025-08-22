Memurların zam pazarlığında süreç nasıl işleyecek? Detaylar A Haber'de...
Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmadıklarını açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Kamu işveren heyeti ise memur zammı için hakem kuruluna başvurduğunu duyurdu. Peki, süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.
Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı
Bu çerçevede 8. Dönem Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'nin veya Kamu İşveren Heyeti'nin gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne 4688 Sayılı Kanun gereğince başvurulması gerekiyordu.
"HAKEME BAŞVURMADIK"
Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Memur-Sen'in hakem heyetine başvurmayacağı belirtilerek, "'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakeme başvurmadık" denildi.
Kanuna göre yetkili konfederasyon dışında Kamu İşveren Heyeti'nin de gün içerisinde Hakem Kurulu'na başvurma hakkı bulunuyor. Kamu İşveren Heyeti'nin de başvurmaması halinde ise karar TBMM bütçe görüşmelerine taşınarak, burada alınan kararın yürürlüğe girmesiyle belirlenecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Sekban'ın açıklamaları şöyle: " 8. toplu sözleşme görüşmeleri 6.5 milyon memur ve emeklisi yakından ilgilendiren bir süreçti. Memur ve memur emeklilere 2026 ve 2027 yılının alacakları zam oranının görüşüldüğü bir müzakere masası vardı. Ancak yapılan toplantıların ardından taraflar uzlaşamamıştı. Önce şunu hatırlatalım; hükumet en son hangi teklifi sunmuştu? 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 teklifini sunmuştu. 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ikinci altı ayında yüzde 4 lük bir zam teklifi olmuştu. Ayrıca 1000 TL'nin olduğu bir taban aylığı artış teklifi vardı. Ama memur temsilen Memur Sen bu teklifi kabul etmedi. Ve uzlaşı sağlanmamıştı. Peki bu uzlaşı sağlanmayınca süreç nasıl işliyor? Burada devreye hakem kurulu giriyor. Hakem kuruluna Memur Sen gitmeyeceğini açıklamıştı. peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Memur Sen hakem kuruluğuna gitmeyeceğini açıkladı bu kez 31 Ağustos'a kadar bir tür olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu noktada Çalışma Bakanlığı konuyu Hakem Kurulu'na taşıyabilir. Ve hakem kurulu beş gün içinde başvuru yapıldıktan sonra bu 2026 2027 zam oranlarını karara bağlıyor olacak. Ama bu da çok görülmüş bir durum değildi. Memur Sen hakem kuruluna bu zam tekliflerini götürmeyeceğini açıkladı. Ve artık bundan sonraki süreçte Çalışma Bakanlığının hakem kuruluna giderek 2026 2027 yıllarındaki memur zam oranlarına belirlemesini isteyecek. Önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Bakanlığında da konuya ilişkin bir adım bekliyoruz"
Genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 madde hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede anlaşma sağlandı. Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.
KAMU İŞVEREN HEYETİ MEMUR ZAMMI İÇİN HAKEM KURULUNA BAŞVURDU
Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı.
