Memurların zam pazarlığında süreç nasıl işleyecek? Detaylar A Haber’de...

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Sekban'ın açıklamaları şöyle: " 8. toplu sözleşme görüşmeleri 6.5 milyon memur ve emeklisi yakından ilgilendiren bir süreçti. Memur ve memur emeklilere 2026 ve 2027 yılının alacakları zam oranının görüşüldüğü bir müzakere masası vardı. Ancak yapılan toplantıların ardından taraflar uzlaşamamıştı. Önce şunu hatırlatalım; hükumet en son hangi teklifi sunmuştu? 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 teklifini sunmuştu. 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ikinci altı ayında yüzde 4 lük bir zam teklifi olmuştu. Ayrıca 1000 TL'nin olduğu bir taban aylığı artış teklifi vardı. Ama memur temsilen Memur Sen bu teklifi kabul etmedi. Ve uzlaşı sağlanmamıştı. Peki bu uzlaşı sağlanmayınca süreç nasıl işliyor? Burada devreye hakem kurulu giriyor. Hakem kuruluna Memur Sen gitmeyeceğini açıklamıştı. peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Memur Sen hakem kuruluğuna gitmeyeceğini açıkladı bu kez 31 Ağustos'a kadar bir tür olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu noktada Çalışma Bakanlığı konuyu Hakem Kurulu'na taşıyabilir. Ve hakem kurulu beş gün içinde başvuru yapıldıktan sonra bu 2026 2027 zam oranlarını karara bağlıyor olacak. Ama bu da çok görülmüş bir durum değildi. Memur Sen hakem kuruluna bu zam tekliflerini götürmeyeceğini açıkladı. Ve artık bundan sonraki süreçte Çalışma Bakanlığının hakem kuruluna giderek 2026 2027 yıllarındaki memur zam oranlarına belirlemesini isteyecek. Önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Bakanlığında da konuya ilişkin bir adım bekliyoruz"