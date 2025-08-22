Memurların zam pazarlığında bundan sonra ne olur?

Memur ve memur emeklisi zam pazarlığında yeni gelişme! Memur-Sen’in hakem heyetine başvurmama kararı sonrası Kamu İşveren Kurulu harekete geçti ve hakem heyetine başvurdu. Bu adım, zam sürecinde kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde memurların alacağı zam oranı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu. A Haber muhabiri Murat Sekban, son gelişmeleri ve tarafların açıklamalarını aktardı. Memur-Sen’in kararı ve Kamu İşveren’in hamlesi, kamu çalışanları için belirleyici olacak. Zam pazarlığında gözler artık hakem heyetinin değerlendirmesinde. Sürecin hızlanması ve memurların taleplerinin ne ölçüde karşılanacağı yakından takip ediliyor.

