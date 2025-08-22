22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Memurların zam pazarlığında bundan sonra ne olur?
Memurların zam pazarlığında bundan sonra ne olur?

Memurların zam pazarlığında bundan sonra ne olur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 21:13
Güncelleme:22.08.2025 21:14
Memur ve memur emeklisi zam pazarlığında yeni gelişme! Memur-Sen’in hakem heyetine başvurmama kararı sonrası Kamu İşveren Kurulu harekete geçti ve hakem heyetine başvurdu. Bu adım, zam sürecinde kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde memurların alacağı zam oranı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu. A Haber muhabiri Murat Sekban, son gelişmeleri ve tarafların açıklamalarını aktardı. Memur-Sen’in kararı ve Kamu İşveren’in hamlesi, kamu çalışanları için belirleyici olacak. Zam pazarlığında gözler artık hakem heyetinin değerlendirmesinde. Sürecin hızlanması ve memurların taleplerinin ne ölçüde karşılanacağı yakından takip ediliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memurların zam pazarlığında bundan sonra ne olur?
Memurların zam pazarlığında bundan sonra ne olur?
Memurların zam pazarlığında bundan sonra ne olur?
Hakem heyetine başvurmama kararı aldık
"Hakem heyetine başvurmama kararı aldık"
Zam konusunda karar Hakem Kurul’unda
Zam konusunda karar Hakem Kurul’unda
Merdivenaltı üretilen suriye çeyreğine dikkat!
Merdivenaltı üretilen suriye çeyreğine dikkat!
Memur zammı sürecinde sona gelindi!
Memur zammı sürecinde sona gelindi!
Borsa İstanbul’da tarihi rekor!
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!
Piyasada yeni tehlike! Ayırt edilemiyor
Piyasada yeni tehlike! Ayırt edilemiyor
Cumhur Reyonu ile 81 ilde tek fiyat
"Cumhur Reyonu" ile 81 ilde tek fiyat
Emlak vergilerinde 10 kat artış!
Emlak vergilerinde 10 kat artış!
Borsa İstanbul’dan tarihi rekor!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!
Memur ve emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur ve emeklisi ne kadar zam alacak?
Küresel ticaret devi: Kahve
Küresel ticaret devi: Kahve
Daha Fazla Video Göster