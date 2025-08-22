Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık

(Fotoğraf: AA)

Genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 madde hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede anlaşma sağlandı. Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeyeceklerini açıkladı. Çalışma Bakanlığı hakem kurulana başvuru yaapacak.