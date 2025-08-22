Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık
Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmadıklarını açıkladı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi 8 Dönem Toplu Sözleşme toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını alamadı.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam teklifini kurula götürmeyeceklerini ifade etmişti. Bugün yapılan açıklamayla Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını kamuoyuna duyurdu.
Genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 madde hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede anlaşma sağlandı. Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeyeceklerini açıkladı. Çalışma Bakanlığı hakem kurulana başvuru yaapacak.
