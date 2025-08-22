22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık

Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 18:03 Güncelleme: 22.08.2025 18:17
ABONE OL
Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmadıklarını açıkladı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 8 Dönem Toplu Sözleşme toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını alamadı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam teklifini kurula götürmeyeceklerini ifade etmişti. Bugün yapılan açıklamayla Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını kamuoyuna duyurdu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 madde hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede anlaşma sağlandı. Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeyeceklerini açıkladı. Çalışma Bakanlığı hakem kurulana başvuru yaapacak.

Memur ve emekliye yeni maaş!Memur ve emekliye yeni maaş! MEMUR VE EMEKLİYE YENİ MAAŞ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık Memur-Sen açıkladı: Hakem heyetine başvurmama kararı aldık

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör