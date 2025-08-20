Memurun zammını Hakem Kurulu belirleyecek | Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Hizmet kollarında anlaşma tamam
Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma süresi doldu ve süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Hükümetin son teklifi, 2026 için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7; 2027 için ise her iki dönem %4 zam ve taban aylıklarına bin lira iyileştirmeyi içeriyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 'Her iki taraf da Hakem Kurulu'nun kararına saygılı olacak.' dedi. Bakan Işıkhan ayrıca memur hizmet kollarında anlaşma sağlandığını açıkladı. Peki, en düşük memur maaşı ne olacak? Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, A Haber’de süreci anlattı.
8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, memur hizmet kollarında anlaşma sağlandığını ve imzaların atıldığını duyurdu.
İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Büyük oranda uzlaşma sağladık. 4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte.
Oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadık. Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz.
Oransal zam dışındaki kısımlarda büyük başarılara imza attık. 4,2 milyon memuru ilgilendiren mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede uzlaşma sağlandı.
"HİÇBİR MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Uzlaşma sağlanan maddelerden öne çıkanları paylaşmak isterim. Koruyucu giyim yardımı sorunu toplu sözleşme süreciyle çözülmüştür. Bazı fazla çalışma saatlerine yüzde 25-35 oranında artış gerçekleştirildi. 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım gerçekleştirdik.
Nasıl ki bugüne kadar memurlara en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu ve çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."
"KURULUN KARARI KESİN OLACAK"
A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de gelişmeleri yorumladı. Erdem, "Hakem Kurulu biliyorsunuz bir anayasa değişikliği ile oluşturulmuştu. Bundan önceki dönemdeki toplu görüşmelerde hakem kurulu olmuyordu. Olsa da bağlayıcı olmuyordu kararları ve yıkanıyordu. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Hakem Kurulu'nda alınacak karar kesin olacak.
Hakem Kurulu 11 kişilik bir heyet. Bunlar yeni bir karar verecekler. Bir müzakere daha yapılıp buradan bir karar çıkacak. Yukarı da taşınabilir aynı kalsın da denebilir. Ama kurulun vereceği karar kesin olacak ve uygulanacak. Öyle gözüküyor ki bir haftalık bir süre var. 27'sinde bu işin bitmesi lazım yasal olarak." dedi.
ZAM GÖRÜŞMELERİNDE KARAR HAKEM HEYETİ'NDE
Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasındaki 8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma için verilen süre gece yarısı itibarıyla sona erdi.
Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zam oranlarına ilişkin son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.
6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.
Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı.
YENİ TEKLİF GELMEDİ
Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek. Başvuruyu sendikaların yanı sıra işveren tarafı da gerçekleştirebilecek.
Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak. 11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.
Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Biraz makas açık kaldı. 19 Ağustos tarihi itibariyle görüşmelerin mutabakata varılmadan tamamlandığını söyleyebiliriz. Bundan sonra süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. 3 iş günü var. 3 iş günü içerisinde müracaatın iletilmesi gerekiyor. Eğer 3. İş günü müracaat yapılırsa kurul da 27 Ağustos tarihi itibariyle kararını vermiş olması gerekiyor. Sürecin de yasal olarak 31 Ağustos'ta tamamlanmış olması gerekiyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?
Verilen teklif geçerse ve bu şekilde bir mutabakatla açıklama yapılırsa ne olacak? Şu anda en düşük memur maaşımız 50 bin 550 lira. 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan yüzde 11'lik artış söz konusu olursa 56 bin 110 lira olacak.
Memur emeklisi için 22 bin 670 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 25 bin 163 lira olacak. Tabii bunun üzerine bir de enflasyon farkı ekleneceğini söylememiz gerekiyor.
