Memurun zammını Hakem Kurulu belirleyecek | Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Hizmet kollarında anlaşma tamam

8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, memur hizmet kollarında anlaşma sağlandığını ve imzaların atıldığını duyurdu.

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Büyük oranda uzlaşma sağladık. 4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte.

Oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadık. Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz.

Oransal zam dışındaki kısımlarda büyük başarılara imza attık. 4,2 milyon memuru ilgilendiren mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede uzlaşma sağlandı.

"HİÇBİR MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Uzlaşma sağlanan maddelerden öne çıkanları paylaşmak isterim. Koruyucu giyim yardımı sorunu toplu sözleşme süreciyle çözülmüştür. Bazı fazla çalışma saatlerine yüzde 25-35 oranında artış gerçekleştirildi. 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım gerçekleştirdik.

Nasıl ki bugüne kadar memurlara en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu ve çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

"KURULUN KARARI KESİN OLACAK"

A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de gelişmeleri yorumladı. Erdem, "Hakem Kurulu biliyorsunuz bir anayasa değişikliği ile oluşturulmuştu. Bundan önceki dönemdeki toplu görüşmelerde hakem kurulu olmuyordu. Olsa da bağlayıcı olmuyordu kararları ve yıkanıyordu. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Hakem Kurulu'nda alınacak karar kesin olacak.