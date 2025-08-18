18 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri Memur zam pazarlığı sürüyor! Hükümetten yeni teklif hazırlığı

Memur zam pazarlığı sürüyor! Hükümetten yeni teklif hazırlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 16:52 Güncelleme: 18.08.2025 17:11
ABONE OL
Memur zam pazarlığı sürüyor! Hükümetten yeni teklif hazırlığı

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekli memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Hükümet, bugün memurlar için nihai teklifini sunacak. Görüşmeler saat 18.30’da başlayacak.

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetten gelecek son teklife çevrildi. 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylemdeydi.

Hükümet, memurlar için son teklifini bugün verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme saat 18.30'da başlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur zam pazarlığı sürüyor! Hükümetten yeni teklif hazırlığı Memur zam pazarlığı sürüyor! Hükümetten yeni teklif hazırlığı Memur zam pazarlığı sürüyor! Hükümetten yeni teklif hazırlığı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör