Memur zam pazarlığı sürüyor! Hükümetten yeni teklif hazırlığı
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekli memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Hükümet, bugün memurlar için nihai teklifini sunacak. Görüşmeler saat 18.30’da başlayacak.
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetten gelecek son teklife çevrildi. 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylemdeydi.
Hükümet, memurlar için son teklifini bugün verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme saat 18.30'da başlayacak.