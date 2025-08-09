Domuz eti, tırnaklı, sakatat! Tarım ve Orman Bakanlığı ceza yağdırdı

Tarım ve Orman Bakanlığınca ekiplerin denetimleri devam ediyor (AHABER ARŞİV)

ET ÜRÜNLERİNDE DOMUZ VE TEK TIRNAKLI ETİ BULUNDU

Denetimler sonucunda uygunsuzluk bulunan ürünler, "sağlığı tehlikeye düşürecek" ve "taklit ve tağşiş yapılan" gıdalar olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılıyor.

"Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kategorisine göre, et ve et ürünlerinde "domuz" ve "tek tırnaklı eti", baharatlar, bitkisel yağlar ve soslarda "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya", çikolata, bitki çayı, takviye edici gıdalar, enerji içecekleri ve alkolsüz içeceklerde "ilaç etken maddesi", süt ürünlerinde mantar ve maya gelişimini önlemek için kullanılan "natamisin" maddesi tespit edildi.