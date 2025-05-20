SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi Temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakamlarla açıkladı
Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşlara getirilecek zamlar merak ediliyor. Nisan ve Mayıs ayındaki enflasyon oranına göre Haziran ayı enflasyon tahminler yapılmaya başlanırken yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı, SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşlarını rakam vererek açıkladı.
Emeklilerin gözü kulağı Haziran ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerine çevrilmişken milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi Temmuz ayında hesaplarına yatırılacak zam oranını ve rakamları merak ediyor. Haziran ayına girmeye sayılı günler kala uzman isimler olası enflasyon tahminlerini açıklarken mevcut emekli maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacak? A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz beklenen enflasyon oranını ve emeklilere yapılacak zamlı maaş rakamlarını kalem kalem açıkladı.
İşte Emin Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: TÜİK üzerinden enflasyon verilerini geriye dönük olarak açıklayacak olursak Ocak ayı 5.03, Şubat ayı 2.27, Mart 2.46, Nisan ayı ise 3 olarak açıklandı. Enflasyon verileri doğrultusunda SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi yılda 2 defa enflasyon oranında maaş farkı yatırılmaktadır. Bununla ilgili memurlarımızda toplu sözleşme devreye giriyor. 7'nci dönem toplu sözleşmesi 2 yıllığına ve 6'şar aylık dönemler üzerinden değerlendiriliyordu. 2025 yılının ilk yarıyılında yüzde 6, ikinci yarıyılında ise yüzde 5'lik bir toplu sözleşmeye imza atılmıştı. Önümüzdeki Ağustos ayında memurların 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde yeni rakamlar tekrardan masaya oturulup anlaşılacak.
"YÜZDE 16.71 ORANINDA TAHMİN BEKLENİYOR"
Merkez Bankası Piyasa Katılımcı Nisan 2025 Anketi'nde Mayıs ayı için 2.20, Haziran ayı için 1.70 belirtiliyor. Mayıs 2025 anketinde ise Mayıs ayını 2.36, Haziran ayını 1.77 olarak 1 puanın altında yanılma payı ile yükselme görülüyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 13.36 olarak kesinleşen, Mayıs ve Haziran tahminleri eklendiği zaman yüzde 17.82 için geçerlidir. Memur ve memur emeklisi için 1.11 üzerinden biraz daha düşük olmasıyla yüzde 16.71 oranında tahminler belirtiliyor.
MEMUR ve MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI İÇİN YENİ RAKAMLAR
Ocak ayından Nisan ayına kadar memurlar için netleşen rakam 12.3 üzerinden değerlendirilerek maaş tablosunda kabaca 4-5 puan daha ekleneceğini söyleyebiliriz. İşte memur maaşları unvanlarına göre şu şekilde hesaplanmıştır.
(Not: 2 çocuklu olup, eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.)
YENİ MAAŞ TABLOSU HANGİ KALEMLERİ ETKİLEYECEK?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Memur Maaş Katsayısı destekleri yüzde 12.39 diyoruz fakat kabaca yüzde 16 ya da 17 tahmini iki rakam olacak. SSK ve BAĞ-KUR'da Temmuz ayında tahmini olarak 17 veya 18 olacak. Yeni maaş tablosu hangi kalemlerde nasıl etkileneceğine baktığımız zaman Haziran ayı tahmini yüzde 16,71 oranından hesaplandığında;
En düşük memur maaşı mevcutta 43.726 TL'den 51.032 TL
En düşük memur emeklisi maaşı (Ek ödeme dahil) 19.617 TL'den 22.895 TL,
Toplu sözleşme ikramiyesi 715,87 TL'den 835,49 TL,
Evde bakım desteği 10.125 TL'den 11.817 TL,
18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.723 TL'den 4.345 TL
Tüberküloz /SSKE yardımı 10.125 TL'den 11.817 TL,
Kıdem Tazminatı tavanı (Brüt) 46.655 TL'den 54.451 TL
Kıdem Tazminatı (Net, Damga Vergili) 46.301 TL'den 54.038 TL'ye yükselmiş olacak.
"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 17-18 ARTIŞ OLABİLİR"
En düşük SSK emeklisi maaşı 14.469 TL'den daha az düşüktür. Aradaki fark hazine desteği olarak ödeniyor. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılırsa bu rakamın kabaca yüzde 17 ya da 18 artış olacağını tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer bürokratlar her seferinde çalışanı, emekliyi ve dar gelirliyi koruma ile ilgili söylemlerde bulunuyor. Özellikle ekonomi ekibinin geçmiş dönemdeki maaş politikalarına bakıldığında yine bir müdahale olacağını tahmin ediyorum. Şuan 14.469 TL'lik emekli maaşı kabaca yüzde 17 yada 18'lik bir artışla 17 bin 86 liraya çıkacağını düşünüyorum.
"KÖK MAAŞ ALAN EMEKLİLERE DÜZENLEME GELEBİLİR"
Kök maaş aylığı 12 bin 752 lira ve altında olan emekliler ise yüzde 17-18'lik enflasyon verisi ortaya çıkarsa zam alamama riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu sebeple kök aylığına yönelik bir müdahale olacağını düşünüyorum.
BAĞ-KUR emeklisi mevcutta 14.694 TL Nisan ayında kesinleşen enflasyon oranıyla yüzde 13.36 üzerinden hesaplandığında 16.657 TL, Temmuz ayı ve yıl sonu arasında bu rakamın 17 bin 312 TL'ye,
BAĞ-KUR Tarım emeklisi 11 bin 678 TL'den kesinleşen rakamı 13 bin 238 TL, Temmuz ayı zammıyla 13 bin 759 TL'ye,
SSK 2000 yılı öncesi emekli maaşı alan 10 bin 173 TL'den kesinleşen 11 bin 532 TL, Temmuz ayında 11.985 TL,
SSK 2000'den sonra olan emekliler ise 16 bin 411 TL'den kesinleşen rakamı 18 bin 603 TL, Temmuz ayında 19 bin 335 TL'ye yükselecek.
Memur emeklisi 19 bin 615 TL'den 22 bin 26 TL'ye, Temmuz ayında 22 bin 892 TL'ye
Evli olan memur için 43 bin 759 TL'den 49 bin 103 TL'ye
Bekar olan memura ise 40 bin 417 TL'ye 45 bin 384 TL'ye Temmuz ayında ise 47 bin 171 TL'ye zam oranının gelebileceğini söylemek istiyorum.
(Yukarıda belirtilen maaş tahminlerinin 14 bin 469 TL olan en düşük maaş aylığının altındakilerin kök maaş aylığı kapsamındadır.)
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