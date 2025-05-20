SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi Temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakamlarla açıkladı

A Haber ekran görüntüsü

"KÖK MAAŞ ALAN EMEKLİLERE DÜZENLEME GELEBİLİR"

Kök maaş aylığı 12 bin 752 lira ve altında olan emekliler ise yüzde 17-18'lik enflasyon verisi ortaya çıkarsa zam alamama riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu sebeple kök aylığına yönelik bir müdahale olacağını düşünüyorum.

BAĞ-KUR emeklisi mevcutta 14.694 TL Nisan ayında kesinleşen enflasyon oranıyla yüzde 13.36 üzerinden hesaplandığında 16.657 TL, Temmuz ayı ve yıl sonu arasında bu rakamın 17 bin 312 TL'ye,

BAĞ-KUR Tarım emeklisi 11 bin 678 TL'den kesinleşen rakamı 13 bin 238 TL, Temmuz ayı zammıyla 13 bin 759 TL'ye,

SSK 2000 yılı öncesi emekli maaşı alan 10 bin 173 TL'den kesinleşen 11 bin 532 TL, Temmuz ayında 11.985 TL,

SSK 2000'den sonra olan emekliler ise 16 bin 411 TL'den kesinleşen rakamı 18 bin 603 TL, Temmuz ayında 19 bin 335 TL'ye yükselecek.

Memur emeklisi 19 bin 615 TL'den 22 bin 26 TL'ye, Temmuz ayında 22 bin 892 TL'ye

Evli olan memur için 43 bin 759 TL'den 49 bin 103 TL'ye

Bekar olan memura ise 40 bin 417 TL'ye 45 bin 384 TL'ye Temmuz ayında ise 47 bin 171 TL'ye zam oranının gelebileceğini söylemek istiyorum.

(Yukarıda belirtilen maaş tahminlerinin 14 bin 469 TL olan en düşük maaş aylığının altındakilerin kök maaş aylığı kapsamındadır.)