THY 92. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Türk Hava Yolları (THY) 20 Mayıs 1933'te butik bir hava yolu şirketi olarak kuruldu. 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY, 479 uçaklık filosuyla dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olarak yolculuğuna devam ediyor.

92'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY'nin zirveye giden yolculuğu 20 Mayıs 1933 yılında başladı. THY, 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' olarak kuruldu. Kurulduğunda şirketin personel sayısı, 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu. Havayolu şirketinin o zamanki filosunda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alıyor. Yeni uçak alımlarıyla 1936'da uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı. Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı.