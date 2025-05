THY 92. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

THY'nin ilk yurt dışı seferi 1947'de Atina'ya gerçekleştirilmişti. (AA)

THY ADINI 1953 YILINDA ALDI

THY'nin ilk yurt dışı seferi Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de gerçekleştirirken, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire'ye uçuşlara başladı. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayılı kanunla değiştirilerek 1953 yılında Türk Hava Yolları ismini aldı. Havayolu şirketi Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk uçuşu 1961'de gerçekleşti. 1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin ve Nürnberg seferlerini icra etmeye başladı. Şirket, 1983'te 50'nci yıl dönümüne ulaştığında 3 kıtada 4 bin 37 koltuk kapasiteli 30 uçakla 30 bin ton kargo ve 2,5 milyon yolcu taşıyordu. THY, 1985'te 4 adet Airbus A310'un filoya katılmasıyla Uzakdoğu ve okyanus aşırı seferlere başladı. 1994'te Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanan şirket, iktisadi devlet teşekkülü statüsüne geçti.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları, bu başarısını şimdi de Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. Milli bayrak taşıyıcı "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. THY rekor belgesini geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen Şili uçuşu sonrası teslim almıştı.