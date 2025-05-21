Diyarbakır’da 6.1 milyar varillik rezerv! Bakan Bayraktar: Petrolümüzü taştan çıkaracağız

Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu (AA)

6.1 MİLYAR VARİL

Diyarbakır'da 4 saha için ABD ile ankonvansiyel üretim için ortaklık yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Diyarbakır'da kayaların içerisindeki gazı ve petrolü üretmeyle alakalı yeni bir safhaya geçiyoruz. Petrolümüzü taştan çıkaracağız inşallah" dedi.

ABD'lilerin bölgeyle ilgili kendi rezerv tahminleri olduğunu belirten Bayraktar, "Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varil kaya petrolü rezervi olduğunu tahmin ediyorlar. Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı 365 milyon var. Yani 15 yıl Türkiye'yi idare edebilecek bir rezerv potansiyelinden söz ediyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, karada petrol arama çalışmaları ile ilgili ise "Suriye ve Irak sınırına kadar olan bölgelerde ciddi bir arama faaliyetimiz var" dedi.