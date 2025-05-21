Diyarbakır'da 6.1 milyar varillik rezerv! Bakan Bayraktar: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda Diyarbakır’da yapılan kaya petrolü keşfinin detaylarını anlattı. Bakan Bayraktar, 'Bölgede toplam kaya petrolü rezerv tahmini 6.1 milyar varil. Yani Türkiye’ye 15 yıl yetecek bir rezerv potansiyelinden bahsediyoruz.' dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin petrol başkenti Şırnak'ın Gabar bölgesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun enerji gündemine dair sorularını yanıtladı.
Gabar'ın Türkiye'nin en karlı enerji yatırımlarından biri olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, şimdi ise Diyarbakır'da yapılan kaya petrolü ve kaya gazı keşifleriyle yeni bir üretim safhasına geçileceğinin müjdesini verdi. İşte detaylar...
6.1 MİLYAR VARİL
Diyarbakır'da 4 saha için ABD ile ankonvansiyel üretim için ortaklık yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Diyarbakır'da kayaların içerisindeki gazı ve petrolü üretmeyle alakalı yeni bir safhaya geçiyoruz. Petrolümüzü taştan çıkaracağız inşallah" dedi.
ABD'lilerin bölgeyle ilgili kendi rezerv tahminleri olduğunu belirten Bayraktar, "Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varil kaya petrolü rezervi olduğunu tahmin ediyorlar. Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı 365 milyon var. Yani 15 yıl Türkiye'yi idare edebilecek bir rezerv potansiyelinden söz ediyoruz" diye konuştu.
Bayraktar, karada petrol arama çalışmaları ile ilgili ise "Suriye ve Irak sınırına kadar olan bölgelerde ciddi bir arama faaliyetimiz var" dedi.
SURİYE'YE ENERJİ İHRACATI
Suriye'de hayatın yeniden normale dönmesi ve bölgeye dönüşlerin hızlanması için enerjinin çok önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, "Mevcutta Suriye'nin kuzeyine ihraç ettiğimiz bir elektrik var. Halep'e şimdi yaklaşık 500 megavatlık ilave bir ihracatla alakalı ise teknik çalışmayı yürütüyoruz. Önümüzdeki aylarda bununla ilgili bir netice alacağız. Doğal gazda ise bu yaz Kilis'ten Halep'e ihracatı başlatmayı hedefliyoruz. Türk harmanı dediğimiz, Türkiye'ye gelen bütün gazı, şebekelerimizde harmanladığımız gazı ihraç edeceğiz. Şu anda bir boru hattını orayla birleştirmemiz gerekliydi. Mayınlı bir bölge vardı. TSK orayı temizledi. Dolayısıyla orayı geçmiş olduk. Ve birkaç hafta içerisinde gaz Halep'e, Halep'ten de Humus'a kadar gelecek ve oradaki santralleri inşallah devreye alacağız" diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde Şam'a bir ziyaret yapacağını da belirten Bayraktar, Suriye'nin kendi enerji varlıklarını ekonomilerine kazandırmak için de girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. Bayraktar, "Bugün 'Biz Türkiye ile bir işe girdik de bundan zarar ettik. Bu bizim aleyhimize oldu' diyebilecek hiçbir ülke yok. Dolayısıyla Suriye'de biz bu anlamda yabancı şirketlerle ortak çalışabiliriz" dedi.
Suriye'nin denizlerinde ciddi bir doğal gaz potansiyeli olduğunun tahmin edildiğini anlatan Bayraktar, denizlerde Türkiye tarafından doğal gaz aramacılığı yapılabileceğinin de sinyalini verdi.
NÜKLEERE BÜYÜK İLGİ
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu'da çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, yapılması planlanan ikinci ve üçüncü nükleer enerji santralleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "İkinci ve üçüncü santralle ilgili Rusya, Güney Kore ve Çin'in ilgisi var. Ama bunların yanı sıra görüştüğümüz ülkeler ve şirketler de var. Bunlardan bir tanesi Kanadalı Candu firması. Türkiye'ye en faydalı olabilecek, bize en rekabetçi teklifi sunabilecek seçimi yapacağız. Ayrıca küçük modüler reaktörleri de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
KKTC'YE ENERJİ DESTEĞİ
Bayraktar, KKTC'ye elektrik ve doğal gaz götürmeyle alakalı ciddi bir hazırlıkları olduğunu belirterek, "Farklı mobil santrallerimizin beş tanesini oraya gönderdik. 125 megavat. Şimdi iki tane daha göndereceğiz. Dolayısıyla adada Türk halkının herhangi bir elektrik kesintisine uğramaması için hem lojistik imkânlarımızı hem altyapımızı geliştiriyoruz" dedi.
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