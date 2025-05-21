21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Temmuz ayında SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranıyla emekli maaş zamları belirlenecek. Peki Temmuz ayında SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Zam oranının yüzde kaç olması bekleniyor? A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, beklenen enflasyon oranını ve tahmini maaş rakamlarını açıkladı.