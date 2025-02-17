Yasin Hacıoğlu: Türkiye -Gana ilişkilerini güçlendireceğiz

Gana'daki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %60'a yakın oy alarak göreve gelen John Dramani Mahama ile doğrudan görüşme fırsatı yakaladıklarını aktaran Hacıoğlu, "Sayın Mahama'yı tebrik etme ve Türkiye-Gana ilişkilerini geliştirme konusundaki ortak hedeflerimizi ele alma şansı bulduk. Kendilerini bir kez daha kutluyor, seçim sonuçlarının hem Gana hem de Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"GANA ALTIN MADENCİLİĞİNDE GÜÇLÜ KONUMDA"

Hacıoğlu, Türkiye ile Gana arasındaki yıllık ticaret hacminin yaklaşık 480 milyon dolar seviyesinde olduğunu ve bunun %90'ını Gana'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın oluşturduğunu vurguladı. Bu dengenin Türkiye lehine olduğunu belirten Hacıoğlu, Gana'nın özellikle altın madenciliği, kakao ve bazı stratejik tarım ürünleri üretiminde güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti.



"İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ YATIRIM FIRSATLARI VAR"

"Gana'nın ihracat potansiyelini artırarak, Türkiye'den Gana'ya daha fazla yatırım çekmeyi amaçlıyoruz." diyen Hacıoğlu, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini genişletmek ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak için önemli fırsatlar olduğunu sözlerine ekledi.



Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınması için atılacak adımların, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek iş forumları ve resmi görüşmelerle somutlaşması bekleniyor.