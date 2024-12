Bakan Uraloğlu duyurdu! Boğazlardan rekor gemi geçişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede üretilen Kurtarma-19 ve Kurtarma-20 römorkörlerinin teslim alma törenine katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Yalova Valisi Hülya Kaya, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ile Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün'ün katıldığı törende konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine yeni yılı kutlayarak başladı. Mavi Vatan'ın Türkiye'nin denizcilikteki kaderi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Mukaddime yazarı İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' der. Kadim Anadolu'yla birlikte bu toprakları çevreleyen denizlerimiz de bizim elbette kaderimizdir. Denizlerimiz Mavi Vatanımızdır ve bugün Türkiye bir deniz kaptanının oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gerek coğrafyamızın gerek dünya deniz ticaretinin geleceğini adeta inşa etmektedir. Denizcilikten sorumlu bakanlık olarak denizcilik alanında hayata geçirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarımız Türkiye'nin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak, gurur verici başarılara yelken açmıştır. Bugün denizcilikte öncü ülkeler arasında olan bir Türkiye'den bahsediyoruz, bir Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye deniz ticaretinde dünyada 11'inci sırada (DHA)

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ İLK 10 ÜLKE ARASINA ÇIKARMAK'

Türkiye'nin deniz ticaretinde dünyada 11'inci sırada yer aldığını söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Deniz ticareti açısından baktığımızda 1000 groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filomuz dünya sıralamasında halihazırda 11'inci sırada yer almaktadır. 2025 yılındaki hedefimizse bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak, Türkiye'yi dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına çıkarmaktır. İnşallah hep beraber bu hedefimize de kararlılıkla yürüyeceğiz. Yine limanlarımızda elleçlenen 2023 yılında 525 milyon tona ulaşarak, son 22 yılda yaklaşık 2,5 kat artmıştır. Konteyner taşımacılığı ise aynı dönemde tam 4 kat artarak 12,6 milyon TEU'ya yükselmiştir. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarımız dünyanın en fazla konteyner elleçlenen 100 limanı arasında yer aldı. Ayrıca bakanlığımızca akredite edilmiş 105 eğitim kurumumuzla uluslararası standartlarda eğitim veriyor, 1 milyonu aşan amatör denizcimiz ve 141 bin gemi insanımızla küresel denizcilik sektöründe nitelikli insan kaynağını güçlendiriyoruz. 38 ülkeyle imzaladığımız ikili denizcilik anlaşmasıyla denizcilik alanında iş birliğini güçlendiriyoruz ve en son İspanya ile imzalanan denklik protokolü ile gemi insanlarımızın uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinmesine de imkan sağladık"

'11 AYDA BOĞAZLARIMIZDA 959 MİLYON TON YÜK TAŞINDI'

Denizlerdeki emniyetin önemine de değinen Uraloğlu, 2024 yılında boğazlardaki gemi hareketleriyle ilgili istatistikleri de paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyanın en önemli boğazları olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Türk Boğazları, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için önemli bir su yolu ve enerji geçiş koridorlarından birisidir. Boğazlarımızda ne kadar yoğun bir gemi trafiği olduğunun daha iyi anlaşılması amacıyla bazı istatistikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 yılı kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı'ndan 38 bin 141, Çanakkale Boğazı'ndan ise 42 bin 280 gemi hareketi gerçekleşmiştir. Böylelikle boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. 11 ayda bu gemilerle 329 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere, 959 milyon ton yük taşınmıştır. Yıl sonunda bu rakamın 1 milyar tonu aşacağını öngörüyoruz" dedi.

'DENİZLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu deniz ticaretinin yanı sıra denizlerin güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, "Son 5 yıllık süreçte gemi boy gruplarında, özellikle 250 metreden büyük gemilerin sayısında istikrarlı bir artış görüyoruz. Hatta daha geçen perşembe günü Karadeniz'e doğru seyir halindeyken, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yaşayan 'Cordelia Moon' isimli 274 metre boyundaki tanker büyük bir tehlike oluşturdu. Ama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kılavuz kaptanımız, Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle ulaşıp, gemiye halat atarak tankeri emniyete aldı ve başarıyla Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi. İşte bu tür tehlike arz eden durumlara karşı bakanlık olarak Türkiye'mizin denizlerinde seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzü geliştirecek ve güçlendirecek yatırımları daha da arttırıyoruz. Arttırmaya da devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin deniz ticaretindeki büyüme stratejisi, denizcilik sektöründe uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor. Sadece ticari anlamda büyümeyi değil, aynı zamanda denizlerimizin güvenliğini, seyir emniyetini ve çevre koruma standartlarını da en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, görev ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirmek için sürekli olarak gelişen teknolojiye ayak uydurmakta ve filosunu güçlendirmektedir, yenilemektedir" diye konuştu.

Uraloğlu: Her türlü acil duruma 7/24 hazır bir şekilde hizmet vereceklerdir (DHA)

'45 BİN 176 GEMİYE KILAVUZLUK HİZMETİ VERİLDİ, 934 İNSANIMIZ KURTARILDI'

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 38 bin 141 geminin yüzde 61,3'üne, yine Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 42 bin 280 geminin yüzde 51,5'ine yani toplamda 45 bin 176 gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz tarafından kılavuzluk hizmeti verilmiştir. Yine 2024 yılının ilk 11 ayında 225 can kurtarma operasyonu ile 934 insanımız kurtarılmıştır. Aynı dönemde 25 gemi kurtarma operasyonunu da başarı ile icra ettik. Bu nedenle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz filosunun yeni gemilerle her daim genç ve geniş tutulması çok önemli. Bunu teminen Türk tersanelerinde inşa edilmek üzere 4 adet acil müdahale römorkörü ve 6 adet kılavuzluk hizmet botunun ihalesini bu yıl içinde gerçekleştirmiştik. Bu kapsamda yer alan 2 adet römorkörümüzü bugün hizmete alıyoruz. Böylece filomuzdaki gemi sayısını 102'ye çıkardık. Kalan 2 adet römorkör ve 6 adet botumuzu ise 2025 yılında hizmete alacağız. Tüm bunların yanında 2 adet acil müdahale römorkörü, 6 adet kılavuzluk hizmet botuyla 16 adet çok maksatlı hızlı tahlisiye botumuzun ihalesini de inşallah 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz. Acil müdahale ve kurtarma operasyon kabiliyetlerinin arttırılmasında etkin bir rol oynayacak olan bu yeni inşa edilen römorkörlerimiz de Genel Müdürlüğümüzün deniz güvenliği ve çevre koruma çabalarına önemli katkı sağlayacaktır. Kurtarma-19 ve Kurtarma-20'nin katılımları ile daha da güçlenen filomuz, ülkemizin denizcilik alanındaki kararlılığını ve gücünü bir kez daha göstermektedir. Bu römorkörler, yerli inşa ve modern teknolojiyle donatılmıştır. Denizlerimizin tüm zorlu koşullarında bile, çevresel hassasiyet ile insan hayatı için özverili bir şekilde görevlerini sürdüren uzman ve deneyimli personelimiz ile birlikte, her türlü acil duruma 7/24 hazır bir şekilde hizmet vereceklerdir"

'22 YILDA 400 MİLYON DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bakanlık tarafından yapılan yatırımlara da değinen Uraloğlu, "Son 22 yılda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze 400 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın deniz araçlarına yapılan kısmı 297 milyon dolardır. Bu yapılan yatırımlara karşılılık ise sadece römorkörlerle 2024 yılında yaklaşık 135 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Yerli römorkörlerimizin yanı sıra yerli elektronik fener, şamandıra, sinyalizasyon sistemleri ve radarlarımızla hem daha güvenli bir deniz trafiği sağlıyor hem de filomuzu ve teknolojimizi millileştiriyoruz, geliştiriyoruz. Gemi trafiğinden kaynaklı risklerin minimize eden akıntı ölçüm sistemlerimiz TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'yle birlikte 2017 yılında İstanbul Boğazı'nda kurulmuştu. Şimdi aynı sistemi Çanakkale Boğazı'nda da devreye alma aşamasına geldiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemimizi, radar ve elektro optik sistemlerimizi 2022 yılında yeniledik. Ayrıca bugün kullanmakta olduğumuz gemi trafik sistem radarlarının 8 adedini de ASELSAN tarafından geliştirilen radarla 3 yıl içerisinde millileştireceğiz. Yine kıyılarımızda deniz güvenliğini arttırmak adına, ülkemizin dört bir yanına denizcilerimize yol gösterip ışık tutan, 42'si tarihi olmak üzere 488 deniz fenerimizi bir program dahilinde restore ediyoruz, yeniliyoruz. Dünya pazarında rekabet üstünlüğüne ulaşmanın yolu teknoloji, Ar-Ge ve inovasyondaki üstünlükten geçiyor elbette. Hamdolsun ülkemiz tersaneleri, rekabetçi modern tasarımlar ve trend gemilerle ön planda olmayı başarmıştır. Özellikle ülkemizde, ulusal ve uluslararası pazarlar için inşa edilen römorkörler dış pazarlarda ilgiyle takip edilmektedir. Sadece Sanmar'ın ürettiği römorkörlerin 3'te 2'si aşağı yukarı ihraç edilmiştir. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneği ile rekabet gücü gün geçtikçe artmakta, ihracat kapasitesi ile de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Yeni römorkörlerimizin filomuza hayırlı olmasını diliyorum. Yarından itibaren inşallah hizmete başlayacaklar. Yola çıkacak bu römorkörlerimizin pruvaları neta, rüzgarları kolayına olsun. Allah selamet versin, kazasız belasız bir yıl diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 77 ton çekim, 5,45 metre su çekimi ve 4 bin 400 kilovat makine gücü olan, 24,40 metre boyunda, 12 metre genişliğindeki acil müdahale ve eskort römorkörleri Kurtarma-19 ile Kurtarma-20 hizmete alındı.