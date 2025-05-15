Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Hafta sonu için yapılan açık hava planları suya düşebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Mayıs tarihli son değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak, şimşek ve fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylı hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:26