Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Türkiye'nin doğu ve batı bölgelerinde de hava durumu oldukça hareketli. Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte akşam saatlerinde Çanakkale, İzmir ve Manisa'da sağanak geçişleri bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görülecek.

Sıcaklıklarda genel anlamda ciddi bir değişiklik beklenmese de, kuzeydoğu ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Batı bölgelerde ise sıcaklıklar normaller civarında kalmaya devam edecek.