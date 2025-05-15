Viral Galeri Viral Liste Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Hafta sonu için yapılan açık hava planları suya düşebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Mayıs tarihli son değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak, şimşek ve fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylı hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:26
Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Haftanın ortasına girerken hava koşulları yurdun dört bir yanında farklılık gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Mayıs tarihli son değerlendirmelerine göre, doğu bölgelerde etkisini artıran sağanak yağışlar, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüşebilir. Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinde ise Manisa, İzmir ve Çanakkale gibi batı illerinde yağmur kendini gösterecek.

Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

MEGAKENTE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un hafta sonu kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Rüzgarlı geçen haftanın ardından megakentte serin ve yağışlı hava geri dönüyor. Cuma günü itibarıyla kuzey ilçelerde başlayacak yağışlar, hafta sonu boyunca boğaz hattı ve şehir genelinde etkisini artırarak sürdürecek.

Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Türkiye'nin doğu ve batı bölgelerinde de hava durumu oldukça hareketli. Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte akşam saatlerinde Çanakkale, İzmir ve Manisa'da sağanak geçişleri bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görülecek.

Sıcaklıklarda genel anlamda ciddi bir değişiklik beklenmese de, kuzeydoğu ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Batı bölgelerde ise sıcaklıklar normaller civarında kalmaya devam edecek.

Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR SÜRPRİZİ

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek rakımlı bölgeler ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden bölge halkının tedbirli davranması gerekiyor.

Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın kuzeybatı ve güneydoğu illerinde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Yağış anlarında ise rüzgarın yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA