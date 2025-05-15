Elektronik sigara içti hastanelik oldu! Herkese sedye üzerinden yalvardı: Sakın içmeyin
ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Tuğçe Öztürk'ün yaptığı paylaşım elektronik sigaranın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Öztürk, "vape" adı verilen sigara nedeniyle akciğerlerinde ciddi miktarda sıvı biriktiğini duyurdu. Sedye üzerinden insanlara seslenen genç kadın, "Herkese yalvarıyorum, kesinlikle içmeyin ve hepsini çöpe atın" dedi.
Ortaokul seviyesine kadar inen bu sinsi tuzağı mercek altına alan SABAH'a açıklamalarda bulunan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Mehmet Atilla Uysal,
"Dumansız hatta güzel aroma kokuları nedeniyle zararsız gibi görünmeleri yeni bir pazarlama politikası. Masum gibi görünen bu cihazların içerisinde yüzlerce kimyasal içeren toksik zararlı madde var. Bu sigara gelecek nesilleri tehdit ediyor. Bu ürünlerin sigara bırakma konusunda yardımcı olacağına dair bir inanış yaymaya çalışıyorlar. İtibar etmemeli, bilimsel kaynağı yok. Bir gün, bir ay bırakmak değil gerçekten ömür boyu bırakmak önemli" diye konuştu.
Dumansız hatta güzel aromalı kokuları sebebiyle zararsız gibi gözüken elektronik sigaraların yeni bir pazarlama politikası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Atilla Uysal,
"Tütün endüstrisi müşteri çekebilmek için her gün yeni bir taktikle karşımıza çıkıyor. Yeni ve modern görünümlü cihazlarla tütün ürünü kullanımının cazip hale getirilmeye çalışıyorlar. Elektronik sigara da bu ürünlerin başında geliyor ancak en az klasik tütün ürünleri (sigara, puro gibi) kadar zararlı. Renkleri, yapıları ve kokuları sebebiyle masum gibi görünen bu cihazlarınsa başta akciğerlerimiz olmak üzere yine tüm vücudumuza zararları mevcut. Bunların içerisindeki elektronik likitlerde hem tatlandırıcı hem de sıvı nikotin var. Bu sıvının buhar haline gelmesi için de çeşitli ısıtıcı mekanizmaları kullanılmakta. Yalnız bildiğimiz gibi bu buhar basit bir su buharı değil, içerisinde yüzlerce kimyasal madde içeren toksik zararlı bir madde." dedi.
Vakalarda yaşanan artışların ciddi boyutlara ulaştığının altını çizen doktor
"Son yıllarda hastanemize bu sebeple 14-40 yaş arası pek çok hasta başvurdu. Başvuru oranlarına baktığımızda gördüğümüz artış bu durumun kontrol altına alınmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Genç yaşlı demeden herkesi ağına düşüren bu sigaraya oyunu gelecek nesilleri tehdit ediyor. İçeriğinde net olarak nelerin olduğunu kestiremediğimiz elektronik sigaralar, 4 binden fazla kimyasal madde ve toksin bulunduruyor. Başta solunum sistemi olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler açısından ciddi risk faktörü oluşturuyor.
Özellikle hastalarımızda zatürre ve akciğer kanaması gibi durumlar görüyoruz. Hasta bize geldiğinde şikayetleri genelde ağız ve boğaz kuruluğu, kuru öksürük daha ciddi boyutlarda ise nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluyorÖzellikle de kalp, damar rahatsızlığı ve göğüs hastalarına sahip olan kişilerin mutlaka sigara bırakma polikliniklerine başvurmaları gerekiyor.Bu ürünlerin sigara bırakma konusunda yardımcı olacağına dair bir inanış yaymaya çalışıyorlar. İtibar etmemeli, bilimsel kaynağı yok. Bir gün, bir ay bırakmak değil gerçekten ömür boyu bırakmak önemli" İfadelerini kullandı.
"ÇOK SAYIDA ZARARI VAR, SİGARA BIRAKMAYA DA YARDIMCI OLMUYOR" Akciğer Kanseri, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk: "Özellikle gençler tarafından çok ilgi görüyor. Kokusu yok. Bir de ne yazık ki moda haline geliyor bu tür şeyler. Tahminimizin çok üzerinde zararı var. 'Masum, hiçbir zararı yok, keyif verici bir madde, kullanın işte' deniyor. Zararlı olduğu hala ispatlanıyor. Bir yayında, içerisinde uranyum olduğu ispatlandı. Beyin sisi yaptığı, bağımlılık yaptığı, algılama bozukluğu yaptığı, dikkat dağınıklığı yaptığı belirlendi.