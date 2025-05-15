Elektronik sigara içti hastanelik oldu! Herkese sedye üzerinden yalvardı: Sakın içmeyin

Dumansız hatta güzel aromalı kokuları sebebiyle zararsız gibi gözüken elektronik sigaraların yeni bir pazarlama politikası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Atilla Uysal, "Tütün endüstrisi müşteri çekebilmek için her gün yeni bir taktikle karşımıza çıkıyor. Yeni ve modern görünümlü cihazlarla tütün ürünü kullanımının cazip hale getirilmeye çalışıyorlar. Elektronik sigara da bu ürünlerin başında geliyor ancak en az klasik tütün ürünleri (sigara, puro gibi) kadar zararlı. Renkleri, yapıları ve kokuları sebebiyle masum gibi görünen bu cihazlarınsa başta akciğerlerimiz olmak üzere yine tüm vücudumuza zararları mevcut. Bunların içerisindeki elektronik likitlerde hem tatlandırıcı hem de sıvı nikotin var. Bu sıvının buhar haline gelmesi için de çeşitli ısıtıcı mekanizmaları kullanılmakta. Yalnız bildiğimiz gibi bu buhar basit bir su buharı değil, içerisinde yüzlerce kimyasal madde içeren toksik zararlı bir madde." dedi.