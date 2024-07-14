15 Temmuz’da darbeye ekonomik direniş! Teyakkuza geçildi





Pazartesi piyasa açılışını herkes merak ediyordu...

Evet pazartesi günü piyasa açısından kritikti. Kamuoyuna 'rahat olun' mesajını vermek için tüm dükkânlarımızı pazartesi sabah açtık. Ne pahasına olursa olsun, dalgalanmalar olsa da dengenin kısa sürede oluşacağına olan inancımızla piyasaların açık kalması gerekiyordu. Piyasaların olağan şekilde çalışması için alınması gereken önlemleri belirledik. Hafta başından itibaren de banka genel müdürleri olarak çeşitli basınyayın organları üzerinden hem piyasalara hem vatandaşlara güven mesajları verdik. Piyasalar zamanında açıldı ve çalışmaya başladı. TL isteyen TL, döviz isteyen döviz aldı. Piyasalarda likidite gerektiği kadar vardı ve olağandışı bir ihtiyaç da görülmedi. Piyasalar rasyonel olarak işledi, rasyonel olmayan hacim ve fiyat oluşmadı. 15 Temmuz gecesi Türk halkı hain darbe girişimine bedeniyle karşı dururken, pazartesi gününden itibaren de döviz varlıklarını TL'ye döndürdü.



NAKİT İHTİYACI SORUNSUZ KARŞILANDI



O gece bazı vatandaşlar ATM'lere koşmuştu...

Biz banka olarak müşterilerimizin ihtiyacı ne ise kesintisiz olarak karşılanması için her türlü çabayı gösterdik. Sabah saat 06:00'da Bankalar Birliği Genel Sekterimiz Ekrem Keskin ile görüştük. Bütün bankalardan ATM'lerine para koymasını istedik. Hafta sonu nakit ihtiyacı zamanında ve sorunsuz karşılandı. Zira, vatandaşın bir tedirginlik duymaması panik olmaması gerekiyordu. Size şunu söyleyeyim, ben yanımda nakit para taşımıyordum. 15 Temmuz gecesinde de üzerimde para yoktu, bankaya giderken eşimden aldım. O geceden sonra artık çantamda bir miktar nakit para bulunduruyorum.