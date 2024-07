15 Temmuz’da darbeye ekonomik direniş! Teyakkuza geçildi

BANKALAR İNİSİYATİF ALDI



Darbeden sonraki süreçte neler yaşandı?

Bize düşen en önemli görevin piyasaların çalıştırılması, pazarın açık tutulması, her alanda alışverişin kesintisiz devam etmesiydi. Bu nedenle, kısa vadede para, sermaye piyasaları açık tutuldu, fiyatlar dalgalansa da her isteyen her istediğini pazarda bulmaya devam etti. Üzerinde durulan en önemli konu likiditenin yeterli olması, kredi kanallarının açık olması ve büyümenin desteklenmesi oldu. Bankalar yaşanan şokun ani bir daralmaya yol açmadan atlatılmasında önemli inisiyatif aldılar.



YURT DIŞINA MESAJ VERDİK



Peki yurtdışına nasıl bir mesaj verdiniz?

Yurtdışındaki muhabir bankalarımıza, ortaklara, Türkiye dostlarına olup bitenleri gece boyunca aktardık. Güvenlikle ilgili endişelenmemelerini söyledik. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını, yönetimin duruma hakim olduğunu, herkesin görevinin başında olduğunu anlattık. Bizlerin de olağan bankacılık faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzü söyledik. Uluslararası muhattap kuruluşlara Dışişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve olup bitenleri anlatan mektuplar gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN