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TPAO 14 ilde petrol arayacak! İşte o liste...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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TPAO 14 ilde petrol arayacak! İşte o liste...

Türkiye'nin tam bağımsızlık için başlattığı milli enerji hamleleri kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 14 ildeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. İşte o illerimiz...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

PETROL ARANACAK 14 İL

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

KAMULAŞTIRMA ADIMI

Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

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