TPAO 14 ilde petrol arayacak! İşte o liste...

PETROL ARANACAK 14 İL

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.