Dünyanın en büyük 2. rezervi! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor | Nadir Toprak Elementi

Türkiye yüzyılında Eskişehir'de dünyanın 2. en büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Cevherlerin işlenip ekonomiye kazandırılması için Beylikova'ya açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir pilot tesis kuruldu. Peki çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede son durum ne?

YER ALTINDAKİ CEVHERLER EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Geçtiğimiz yıllarda varlığı pek çok kez görmezden gelinen nadir toprak elementleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleri ile tekrar ekonomiye kazandırıldı.