Dünyanın en büyük 2. rezervi! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor | Nadir Toprak Elementi
Yaklaşık 1950'li yıllardan beri Eskişehir'de yapılan yer altı araştırmaları sonucunda Avrupa'dan gelen birçok uzman "Burada hiçbir şey yok" diyerek araştırmaların üzerini kapatmak istedi. Ancak Başkan Erdoğan'ın liderliğinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hamleleri sonuç verdi. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir'in adeta cevher kaynağı olduğu tespit edildi. Keşifler sonucu o bölgelerin dünyanın en büyük 2. nadir element rezervine sahip olduğu öğrenildi.
Türkiye yüzyılında Eskişehir'de dünyanın 2. en büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Cevherlerin işlenip ekonomiye kazandırılması için Beylikova'ya açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir pilot tesis kuruldu. Peki çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede son durum ne?
YER ALTINDAKİ CEVHERLER EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR
Geçtiğimiz yıllarda varlığı pek çok kez görmezden gelinen nadir toprak elementleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleri ile tekrar ekonomiye kazandırıldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 2. NADİR TOPRAK ELEMENTİ REZERVİ KEŞFEDİLDİ
Yapılan araştırmalar sonucunda 1950'li yıllarda yabancı araştırmacıların burada bir şey yok dediği Eskişehir'de cevher kaynadığı tespit edildi. Eskişehir Beylikova'da bulunan 694 milyon tonluk rezerv, Çin'den sonra dünyanın en büyük 2. rezervi olma özelliğini taşıyor.
TORYUMUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 ELEMENT TESPİT EDİLDİ
Burada bugüne kadar yapılan çalışmalarda aralarında florit, barit ve en önemlilerinden toryumun da bulunduğu toplamda 17 element bulundu. Bu cevherler işlenerek ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlayacak.
"BURADA HİÇ BİR ŞEY YOK" DEDİKLERİ YER CEVHER KAYNIYOR
1950'li yıllarda bölgede çalışmalar başlatılmış, Avrupa'dan bir çok sayıda bilim insanı gelmişti. Ancak yaptıkları araştırmalar sonucunda "Burada hiçbir şey yok" denilerek kamuoyu yanıltılmıştı. Günümüze geldiğimizde ise Başkan Erdoğan'ın kalkınma hamleleri ardından dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle bu tesisteki rezervler tespit edildi. Sadece tespit edilmekle kalmadı. İşlenmesi için de bir pilot tesis kuruldu.
İLK ETAPTA 1200 TONLUK ARDINDAN 570 BİN TONLUK İŞLEM YAPILACAK
Bölgeye 19 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan pilot tesiste ilk etapta 1200 tonluk cevher işlenecek. Daha büyük bir endüstriyel tesis yatırımıyla bu rakam yıllık 570 bin tona ulaşacak. İşlenen cevherlerden de 10 bin ton nadir toprak oksiti, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 tonda toryum üretilerek Türkiye ekonomisine kazandırılacak.
694 MİLYON TONLUK REZERVE SAHİP
Toplamda 310 lokasyonda 125 bin metre sondaj yapıldı. 60 bine yakın numune alındı. O numunelerin ardından 694 milyon tonluk rezerv rakamına ulaşılmış oldu.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEREDE KULLANILIYOR?
Nadir toprak elementleri fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine, tıbbi görüntülemeden enerji depolama sistemleri ve elektrikli otomobillere kadar 20'den fazla alanda kullanılıyor.
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