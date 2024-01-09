Araç sahipleri dikkat: Karekod dönem başladı! Eski plakalar değişecek mi?
Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle araç plakalarında karekod dönemi başladı. Sahte plakaların önüne geçmek için yeni tescil edilen ya da yeniden plaka bastıran kişilere karekodlu plaka verilecek. Peki bu düzenleme ile eski plakalar değişecek mi? İşte detaylar...
Taşıt plakalarındaki mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasına karekod yerleştirme uygulaması yılbaşından itibaren başladı.
İlk tescil, plaka değişikliği, plaka yenileme gibi durumlarda karekodlu plakalar basılarak talep edenlere ücreti karşılığında verilecek.
APP PLAKALARIN SONU GELİYOR
Merdiven altı yerlerde basılan ve sahte cemiyet mührü vuran APP plaka üreticilerinin böylece ortadan kalkması hedefleniyor. Sahte plaka basımı nedeniyle hırsızlık, araç satışlarında sahtecilik gibi birçok illegal yönteme başvuruluyor. Ayrıca basılan sahte plakalar nedeniyle gerçek plaka sahipleri de zan altında kalıyor ve yıllarca hukuk mücadelesi verebiliyor.
APP PLAKA ALMAYIN
APP plaka satıcıları, plakaların yasal olduğunu, mührün devlet tarafından verildiğini ve plakalara bastıklarını iddia ediyor. Bu kişiler yasa dışı olarak faaliyet gösteriyor ve sahtecilik yapıyor. APP plakayı basan, satan ve kullanan da suça ortak olmuş oluyor. APP plakalı araçlar gerçek plaka taşımadığı için trafikten men de edilebilir. Eğer APP plaka kullanıyorsanız en kısa sürede söküp belli standartlara uygun devletin tahsis ettiği plakayı kullanmaya başlayın.
HAPİS VE 32 BİN LİRA CEZASI VAR
Sahte plaka kullanma cezası 32.170 lira oldu ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz.
HANGİ PLAKALARA KAREKOD UYGULANACAK?
İlk tescillerde, plaka kaybolması halinde, hasarlı plakalarda, muayeneden geçmeyen plakalar yenilenerek karekodlu plaka olarak sahiplerine teslim edilecek.
Hürriyet'in haberine göre, mevcutta kullanılan plakalarda değişiklik olmayacak ve kullanımına devam edilecek.
KAREKODDA NELER OLACAK?
15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası il kodu ile harf grubu arasına yatay şekilde işlenecek. Yetkili emniyet mensubu ve jandarma teşkilatındaki kişiler tarafından plakadaki karekod kontrol edilip gerekli bilgilere hızla ulaşılabilecek.
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