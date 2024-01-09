Araç sahipleri dikkat: Karekod dönem başladı! Eski plakalar değişecek mi?

APP PLAKA ALMAYIN

APP plaka satıcıları, plakaların yasal olduğunu, mührün devlet tarafından verildiğini ve plakalara bastıklarını iddia ediyor. Bu kişiler yasa dışı olarak faaliyet gösteriyor ve sahtecilik yapıyor. APP plakayı basan, satan ve kullanan da suça ortak olmuş oluyor. APP plakalı araçlar gerçek plaka taşımadığı için trafikten men de edilebilir. Eğer APP plaka kullanıyorsanız en kısa sürede söküp belli standartlara uygun devletin tahsis ettiği plakayı kullanmaya başlayın.