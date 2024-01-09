Kalyon GY'den 3 yılda 3 bin yeni konut
Kalyon GY, yeni projeler hayata geçiriyor. Kemerburgaz'dan sonra Riva ve Anadolu yakasında hayata geçireceği projeler için çalışma başlatılırken, şirket 3 yılda 3 bin konut hayata geçirecek.
Markalı konut sektörüne, İstanbul Üsküdar'da Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı projesiyle giriş yapan Kalyon Gayrimenkul Yatırım (GY) yeni projesi için rotayı Kemerburgaz'a çevirdi. 2.5 milyar liralık yatırım değerine sahip Nevbahar Kemer Konakları 20 bin metrekarelik arazi üzerinde 16 bloktan oluşuyor. Bu yıl teslim edilmesi planlanan projenin yanı sıra Kalyon GY, önümüzdeki dönemde Riva ve Anadolu yakasında hayata geçireceği yeni projeler için de düğmeye bastı. Bir yandan yatırımı devam eden mevcut projeler de teslime hazırlandıklarını kaydeden Kalyon Gayrimenkul Yatırım İcra Kurulu Üyesi Ayşegül Öztürk, diğer yandan da önümüzdeki üç yıl içinde 3 bin yeni konutu sektöre kazandıracaklarını belirtti. Yeni projeler hakkında da bilgi veren Öztürk, Anadolu yakasında yer alacak projelerinin şu an ruhsat aşamasında olduğunu ve yaklaşık 1.400 konuttan oluşacağını söyledi. Riva projesinde ocak ayı sonunda ön satışların başlayacağını, projede 4 yılın sonunda 1.500 üniteye ulaşacaklarını kaydetti.
YÜZDE 55'İ SATILDI
Yeni projeleri Nevbahar Kemer Konakları hakkında bilgi veren Öztürk, şunları söyledi: "2023 yılında satışına başladığımız projenin yüzde 55'inin satışını tamamladık. 2.5 milyar TL yatırım değerine sahip projemizde metrekare fiyatları ise 110 bin TL'den başlıyor. Proje özelinde avantajlı bir kampanya da başlattık. Nevbahar Kemer Konakları'nda ev sahibi olmak isteyenler Kalyon GY'nin sunduğu yüzde 0.99 vade farkı ile 48 ay vadeli ödeme planından yararlanabiliyor."
DEĞERI YÖNETIYOR
Kalyon GY'nin tüm projelerini 'Değer Yönetimi' başlığı altında ele aldıklarını dile getiren Öztürk, bu yönetim anlayışını ise şöyle anlattı: "'Değer Yönetimi' projelerin mimari yaklaşımları ile ünite karmalarının oluşturulması, kat planı optimizasyonu, buna bağlı şerefiyelendirme çalışmaları, net brüt verimliliklerinin sağlanması ve uygulanabilir projeler elde etmede kullandığımız en önemli araç olarak ön plana çıkıyor. Değer Yönetimi ile yaşanabilir ve verimli alanlar üretiyoruz."
HAVALİMANINA KOMŞU
Kaba inşaatı tamamlanan Nevbahar Kemer Konakları'nda 137 konut yer alıyor. 1+1 bahçe katı, 2+1 bahçe katı, 2+1 dubleks, 3.5+1 dubleks, 4+1 bahçe katı dairenin yanı sıra müstakil olarak tasarlanan 4+1 tripleks villalar bulunuyor. Proje, Yavuz Sultan Selim ile Fatih Sultan Mehmet köprülerine eşit mesafedeki konumuyla alternatifi bol bir ulaşım imkânı sunuyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na 20 dakika mesafede bulunuyor.
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