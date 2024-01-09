Kalyon GY’den 3 yılda 3 bin yeni konut

Markalı konut sektörüne, İstanbul Üsküdar'da Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı projesiyle giriş yapan Kalyon Gayrimenkul Yatırım (GY) yeni projesi için rotayı Kemerburgaz'a çevirdi. 2.5 milyar liralık yatırım değerine sahip Nevbahar Kemer Konakları 20 bin metrekarelik arazi üzerinde 16 bloktan oluşuyor. Bu yıl teslim edilmesi planlanan projenin yanı sıra Kalyon GY, önümüzdeki dönemde Riva ve Anadolu yakasında hayata geçireceği yeni projeler için de düğmeye bastı. Bir yandan yatırımı devam eden mevcut projeler de teslime hazırlandıklarını kaydeden Kalyon Gayrimenkul Yatırım İcra Kurulu Üyesi Ayşegül Öztürk, diğer yandan da önümüzdeki üç yıl içinde 3 bin yeni konutu sektöre kazandıracaklarını belirtti. Yeni projeler hakkında da bilgi veren Öztürk, Anadolu yakasında yer alacak projelerinin şu an ruhsat aşamasında olduğunu ve yaklaşık 1.400 konuttan oluşacağını söyledi. Riva projesinde ocak ayı sonunda ön satışların başlayacağını, projede 4 yılın sonunda 1.500 üniteye ulaşacaklarını kaydetti.