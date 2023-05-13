A Haber ’Fatih Keşfe Giden Yol’ belgeseli

Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi. Başkan Erdoğan liderliğinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imasını taşıyan büyük keşif yolculuğunu anlatan ve A Haber ekranlarından yayınlan belgesel Türkiye’nin enerji atılımlarında yaptığı devrimi gözler önüne seriyor.