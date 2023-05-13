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A Haber 'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli

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Giriş: 13.05.2023 19:57
Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi. Başkan Erdoğan liderliğinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imasını taşıyan büyük keşif yolculuğunu anlatan ve A Haber ekranlarından yayınlan belgesel Türkiye’nin enerji atılımlarında yaptığı devrimi gözler önüne seriyor.
A Haber ’Fatih Keşfe Giden Yol’ belgeseli
A Haber 'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli
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