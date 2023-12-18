Asgari ücrette ilk kez rakam konuşulacak! Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak. Bugünkü toplantıda ilk teklifin verilmesi bekleniyor. Asgari ücrete yüzde kaç zam olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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