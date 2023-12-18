Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi! TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama: Rakam konuşulmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Şu an sonuç yok, görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içerisinde mutabakatla bitirilmesini arz ediyoruz. Rakam belli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok.” dedi.

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