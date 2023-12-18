Evini satamayan kararını değiştirdi! Bu illerde kira fiyatları düştü | Kira fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?

İkinci konut alımlarına kredi kısıtlaması getirildi. İlan sitelerine denetimler artırıldı. Konut arzını artırıcı uygulamalar da devrede.

Tüm bu önlemler karşılık bulmaya başladı. Kira bedelleri üç yılın ardından ilk kez geriledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde gayrimenkul kiralarında bazı düşüşler var. Bu düşüşün nedenlerine baktığımızda öncelikle Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen kısa dönemli kiralama düzenlemesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.