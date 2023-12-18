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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 14:13
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı.
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