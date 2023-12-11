Asgari ücrette zam maratonu başladı! İkinci toplantı tarihi belli oldu... A Haber’de net rakam verdi





"İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEME İRADESİNİ GÖSTERDİK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır ülke ve millet için hep en iyiyi hedefleyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Işıkhan, şunları söyledi: "Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın ve şartlar dahilinde mümkün olan en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. Her daim imkanlarımızı ve sınırlarımızı vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrette yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır. 2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2023 yılında net 11 bin 402 liraya çıkararak nominal olarak 61 kata, reel olarak ise yaklaşık 3 katına çıkardık. Bildiğiniz üzere, 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti, enflasyonist baskılar sebebiyle çalışanlarımızın satın alma güçlerini ve yaşam standartlarını korumak amacıyla yıl ortasında, temmuz ayında, ilave bir artışla birlikte ikinci kez artırdık. 2023 yılında asgari ücret, ocak ayında yüze 55, temmuz ayında yüzde 34 oranında artırılmıştı. Yıl sonu TÜFE artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında, 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapılmıştır. Bu çerçevede, 1 yılda toplamda yüzde 107'lik zam oranıyla hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk."

Işıkhan, 2023'ün ilk altı ayı için aylık 400 lira olarak verilen asgari ücret desteğinin yılın ikinci altı ayı için 500 liraya çıkarıldığını anımsatarak, 2022'den itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakıldığını hatırlattı.

"İŞÇİMİZ KAZANIRSA TÜRKİYE KAZANIR, İŞVERENİMİZ KAZANIRSA TÜRKİYE KAZANIR"

Yeni yılda hem işçi hem de işvereni memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceklerine inandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: "2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin, çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar nasıl hem çalışanımızın hem de işverenimizin yanında olduysak bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Tüm paydaşların özgür iradeleri ile tekliflerini ve görüşlerini ortaya koyacakları üçlü diyalog mekanizmasını, başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum. 'İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır' anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Türkiye Yüzyılının Çalışma Hayatını da hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de geçmişten bugüne, sürece katkı sağlayan işçi ve işveren temsilcilerimizin sağduyusuna ve gayretine güveniyoruz."