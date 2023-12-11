Asgari ücrette zam maratonu başladı! İkinci toplantı tarihi belli oldu... A Haber'de net rakam verdi
Milyonları etkileyen asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Vatandaşların beklentisi git gide artarken, A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında düzenlenecek asgari ücret komisyonları toplantılarında masadaki rakamlar ne olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya A Haber'de net rakam verdi. Öte yandan ikinci toplantı tarihi de belli oldu. İşte tüm detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını bildirdi.
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024'te geçerli olacak rakamı belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen toplantısına başkanlık etti.
Komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.
Işıkhan, toplantının açılışındaki konuşmasında, asgari ücretin çalışma hayatında çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracı olduğunu belirtti, asgari ücretin tüm çalışanları ve işverenleri de ilgilendirdiğine dikkati çekti.
Asgari ücretin belirlenmesinin, çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı öneme sahip olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti: "Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun 21 yıldır gerek kayıt dışı istihdam gerekse işsizlikle yaptığımız mücadeleye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok büyüyerek istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Ekonomideki bu genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz. İnşallah bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye'den söz edeceğiz. 2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."
"ÜÇLÜ DİYALOG MEKANİZMASI ETKİN ŞEKİLDE İŞLEMEYE DEVAM EDECEK"
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun değerlendirmelerini ücretlerin genel düzeyini ve işçilerin geçim şartlarını da göz önüne alarak yapacağını vurgulayan Işıkhan, "Komisyon, ayrıca asgari ücreti belirlerken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak karar vermektedir. Bugüne kadar, işçi-işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin şekilde işlemiş ve işlemeye de devam edecektir." dedi.
Işıkhan, Türkiye'nin bir yandan küresel krizler, salgınlar, doğal afetler gibi badireleri atlatmanın gayreti içinde olduğunu, diğer yandan bağımsız ve güçlü bir ülke olmanın mücadelesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti: "İçeride güçlü şekilde hayata geçirdiğimiz sosyal politikalarımızın sonuçlarını değerlendirirken ulusal ve uluslararası şartların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyacak tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri aldık. Hamdolsun ki bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Üreticimize ve çalışanımıza gereken her türlü desteği verdik."
"İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEME İRADESİNİ GÖSTERDİK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır ülke ve millet için hep en iyiyi hedefleyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Işıkhan, şunları söyledi: "Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın ve şartlar dahilinde mümkün olan en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. Her daim imkanlarımızı ve sınırlarımızı vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrette yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır. 2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2023 yılında net 11 bin 402 liraya çıkararak nominal olarak 61 kata, reel olarak ise yaklaşık 3 katına çıkardık. Bildiğiniz üzere, 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti, enflasyonist baskılar sebebiyle çalışanlarımızın satın alma güçlerini ve yaşam standartlarını korumak amacıyla yıl ortasında, temmuz ayında, ilave bir artışla birlikte ikinci kez artırdık. 2023 yılında asgari ücret, ocak ayında yüze 55, temmuz ayında yüzde 34 oranında artırılmıştı. Yıl sonu TÜFE artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında, 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapılmıştır. Bu çerçevede, 1 yılda toplamda yüzde 107'lik zam oranıyla hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk."
Işıkhan, 2023'ün ilk altı ayı için aylık 400 lira olarak verilen asgari ücret desteğinin yılın ikinci altı ayı için 500 liraya çıkarıldığını anımsatarak, 2022'den itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakıldığını hatırlattı.
"İŞÇİMİZ KAZANIRSA TÜRKİYE KAZANIR, İŞVERENİMİZ KAZANIRSA TÜRKİYE KAZANIR"
Yeni yılda hem işçi hem de işvereni memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceklerine inandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: "2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin, çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar nasıl hem çalışanımızın hem de işverenimizin yanında olduysak bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Tüm paydaşların özgür iradeleri ile tekliflerini ve görüşlerini ortaya koyacakları üçlü diyalog mekanizmasını, başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum. 'İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır' anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Türkiye Yüzyılının Çalışma Hayatını da hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de geçmişten bugüne, sürece katkı sağlayan işçi ve işveren temsilcilerimizin sağduyusuna ve gayretine güveniyoruz."
TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL
Asgari ücretin ilk toplantısı için bir aradayız. Umut ediyoruz ki toplantı sonuçlarında fayda yaratarak süreci tamamlarız. Asgari ücreti yıl sonu beklemeden ara dönem artış konusunda güçlü mutabakat sağlanmıştı. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal diyalogla sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız. Her zaman savunduğumuz belirli öncelikler bulunuyor. Ülkenin sürdürülebilir refahı, çalışanların enflasyona karşı korunması, işletme ve üreticileri ayakta tutmak. Tüm ücretlerde asgari ücret tutarı, gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Çok kritik dengeden bahsediyoruz. Biz işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işveren olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz. Verilecek desteklerin de bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Şüphesiz yaşam maliyetlerine karşı çalışanların gelirlerinin korunması. Bunun için atılacak yeni adımlardan birisi vergi dilimlerinde atılacak adım olacak. Birlik beraberlik içinde bir süreç olmasını diliyorum. Sadece sonucun değil bu istişare sürecinin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyorum.
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN AĞAR
Asgari ücreti belirlemek üzere toplandık. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca işçi ve ailesine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz, geçim sıkıntılarını sizlerle paylaşacaktır. Sosyal devlet anlayışında zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçiler geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Yılbaşında ele geçen ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücret koruma ücretidir.
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek.
GEÇİM RAKAMLARI MASADA
İlk toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.
Toplantıda çalışma takvimi belirlenecek, yapılan çalışmalar paylaşılacak. Masada enflasyon, geçinme endeksleri, genel ücretler seviyesi olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN
Asgari ücrete yönelik "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın hükümete flaş bir talimat verdiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.
YÜZDE 107 ZAM YAPILDI
Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te, üçüncü de işveren tarafı TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Bakanlıkta yapılacak son toplantıda yeni asgari ücret açıklanacak. En geç 31 Aralık'ta yeni asgari ücret netleşmiş olacak. Asgari ücret, ocak ve temmuzda yüzde 107 artışla 11 bin 402 lira olurken, dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı. Yapılacak zam diğer ücretler ile işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, vatandaşın birçok gelirini etkileyecek.
MASADA BİR İLK
Bugünkü görüşmede öncekilerden farklı olarak işçi tarafını temsilen heyette kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi yer alacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay görüşmelerde 14 bin lira civarında hesaplanan açlık sınırının teklifi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi. TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı koruyucu bir seviyede olmasını istiyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Net rakam verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İlk toplantı genelde tanışma toplantısı, ekonomik veriler ortaya konulacak datalar konuşulur. Aralık ayının sonuna gelmeden önce nihai karar verilmiş olacak. Önemli olan tarafların uzlaşarak masadan kalkmış olması.
YILDA TEK ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret artık yılda tek seferde sonuçlanacak. Piyasada dolaşan rakamlar yüzde 35 konuşuluyor bunu kesinlikle dikkate almıyoruz.
Yüzde 40 üzerinde konuşuluyor bunu da kesinlikle dikkate almıyoruz. Rakamları bile hesaplamaya değerlendirmeye tabi tutmaya gerek görmüyorum.
Esas konuşmamız gereken rakam ne olacak?
3 ve 4'üncü maddeler. Esasında şu arada bir de yüzde 48 var olması gereken rakam da üç aşağı beş yukarı bu olacak.
Çünkü enflasyon rakamı yüzde 38 yıl sonu itibariyle. Refah payı yüzde 10'luk olması gereken.
Yüzde 45 olursa asgari ücretimiz 16.532 TL olacak. Yüzde 48 olursa 16.837 lira olmuş olacak.
Bu arada bir karar verilecek.
Sayın Cumhurbaşkanı bunu yüzde 50'ye çekerse 17.103 TL olabilir.
Yıl sonuna yaklaşırken milyonların beklentisi git gide artıyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, canlı yayında, asgari ücret zammında masada yer alacak senaryolara ilişkin paylaşımlarda bulundu.
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarda yer alan satır başları:
Artık asgari ücret görüşmeleri resmi olarak başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez bir araya gelecek.
Toplantı saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.
Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşacak. 5 işveren, 5 işçi, 5 ise hükümetten temsilci olacak. İşçi tarafını masada TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren tarafını TİSK temsil edecek. Hükümet tarafında elbette ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil edecek. Bakanlık masadaki konu hakkında hakem rolünü üstlenecek. Masada alınacak karar oy çoğunluğu ile verilecek.
Asgari ücretin ilk teklifleri yarın verilecek. İşçiler ne istiyor? İşverenler ne istiyor? Hükümetin bu teklifler karşısında ilk teklifi ne olacak? bu soruların cevabı yarın verilmiş olacak.
Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun dört toplantı yapmasını bekliyoruz. Ancak dört toplantı yapılmaya da bilir. Taraflar anlaşmaya erken varırsa dört toplantı yapılmayacak, anlaşılan toplantı da son bulmuş olacak.
Biz sürece baktığımızda dört toplantı yapılmasına bekliyoruz. Üç istişare ve bir karar toplantısının olacağını düşünüyoruz.
Toplantıların ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Bu toplantıdan elbette ki bir karar çıkacak. Ancak son karar Başkan Erdoğan'a gidecek ve Cumhurbaşkanımız son dokunuşu yapacak.
Elbette ki 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor ancak dolaylı yoldan birçok kişiyi ilgilendiren bir rakam…
Kulislerde şu anda konuşulan rakamlar; 16 ve 17 bin TL'nin üzerinde rakamlar… Ancak elbette ki net rakamı şu an için bilmek mümkün değil.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 35 artarsa 15.393 TL
İşverene maliyeti 21 bin 278 TL
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL.
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 TL
İşverene maliyeti 23 bin 642 TL.
KOMİSYON NELERE BAKACAK?
■ 6 aylık yüzde 38'lik enflasyon
■ Memura yapılacak yüzde 50 artış
■ İşverene yapılan 500 TL destek
■ Bekar bir işçinin bir aylık geçim maliyeti
■ İstihdamın korunması
■ Bütçe dengeleri.
İŞTE SON TARİH
Asgari ücret kararının en geç 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Karar için oy çokluğu yetiyor ancak hedef işçi ve işverenin uzlaşacağı bir asgari ücretin belirlenmesi...
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