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Haberler Galeri Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını pazartesi günün yapacak. Masada enflasyon oranları ve geçim rakamları olacak. Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. Görüşmeler öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

Giriş Tarihi: 10.12.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 06:48
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Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ancak 81 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücrete yapılacak artış için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılacak.

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Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

İşçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren temsilen de TİSK'in katılacağı toplantılar sonrasında 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklanacak. Asgari ücret zammı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemleri etkiliyor.

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Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN

Asgari ücrete yönelik "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın hükümete flaş bir talimat verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

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Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birinci öncelikli olarak görev alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliği yürütüyor.

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Asgari ücret maratonu başlıyor! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret 2023 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.