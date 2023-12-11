11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asgari ücrette zam maratonu başladı | 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette zam maratonu başladı | 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2023 22:04
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Milyonların beklediği asgari ücret için 2. toplantı 18 Aralık’ta yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenti ne? Yeni asgari ücret için tahminler neler? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödüllerini anlattı! Bilimin geleceğine ışık tutuyor
Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödüllerini anlattı! Bilimin geleceğine ışık tutuyor
Konya’da nişan yapılan 13 yaşındaki kız devlet korumasına alındı
Konya'da nişan yapılan 13 yaşındaki kız devlet korumasına alındı
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Sınıf Annesi yerine Sınıf Temsilcisi!
Sınıf Annesi yerine Sınıf Temsilcisi!
AK Parti’de kritik süreç başladı!
AK Parti'de kritik süreç başladı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu!
ABD’nin 4 ayda 3 uçağı düştü
ABD’nin 4 ayda 3 uçağı düştü
A Haber görüntüledi! 100. yıla özel
A Haber görüntüledi! 100. yıla özel
Kudüslü esnaf A Haber’e konuştu
Kudüslü esnaf A Haber'e konuştu
AK Parti’de seçim toplantısı!
AK Parti'de seçim toplantısı!
İskoçya lideri tehdit mektubu!
İskoçya lideri tehdit mektubu!
Daha Fazla Video Göster