İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?

Biz yaptığımız araştırmalarda da bunu görüyoruz. Bu sorunları kim çözer diye soruyoruz. Yaklaşık yüzde 35 ile 38 civarında AK Parti çözer Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer diye bir beklenti var.



Benim beklentim minimum 17 bin TL ve üstü seviyelerinde.