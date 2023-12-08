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İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?

Çalışanların alacağı en düşük ücret ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı ne olacak? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal ve Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında Aklın Yolu programında değerlendirmelerde bulundu. Uzman isimler asgari ücret tahminlerini açıkladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.12.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 22:32
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İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret pazarlığı başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.

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İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan asgari ücret ile ilgili "Çalışanlarımızın kayıplarını telafi edecek bir artış olacak" ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?

UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Peki asgari ücrette zam senaryoları neler? Yeni emekli maaşları ne olacak? Enflasyon farkı ve refah payı ne olacak? Kimin maaşı ne kadar olacak? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?

Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman: Hem emekli maaşlarıyla ilgili hem de asgari ücretle ilgili beklenti çok fazla. Emekliler bunu daha çok net bir pozisyonda bekliyor.

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İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?

Biz yaptığımız araştırmalarda da bunu görüyoruz. Bu sorunları kim çözer diye soruyoruz. Yaklaşık yüzde 35 ile 38 civarında AK Parti çözer Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer diye bir beklenti var.


Benim beklentim minimum 17 bin TL ve üstü seviyelerinde.