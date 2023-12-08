08 Aralık 2023, Cuma
İslam Memiş asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! Kimin maaşı ne kadar olacak?
Çalışanların alacağı en düşük ücret ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı ne olacak? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal ve Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında Aklın Yolu programında değerlendirmelerde bulundu. Uzman isimler asgari ücret tahminlerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 08.12.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 22:32
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