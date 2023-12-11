11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri A Haber Darphane’de görüntüledi! İşte 100. yıl özel parası

A Haber Darphane’de görüntüledi! İşte 100. yıl özel parası

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
ABONE OL
A Haber Darphane’de görüntüledi! İşte 100. yıl özel parası

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet hatıra madeni para basıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Darphane’de basım anından özel bilgiler paylaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası bastı. Hatıra parada 100 yılı anlatan birçok imge yer alıyor. Hatıra paralara internet ve darphane satış noktasından ulaşılabilecek.

Cumhuriyet'in 100. yılı ülkenin dört bir tarafında büyük coşkuyla kutlandı. Birçok vatandaş bu özel yılda bir çok hatıra oluşturdu. Devlette en büyük hatıra ve hediyeyi vatandaşa sundu. 100. yıla özel hatıra para basıldı. A Haber Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne gitti ve paranın basım anını ekranlara taşıdı. Oradan özel bilgileri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural anlattı.

Ahmet Nazif Vural: 100. yıla özel olarak tasarlanan 5 lira madeni paradan 100 milyon adet basılıyor. 1 kere özel olarak basım yapılacak. Bu para Türkiye'nin 100. yılına özel olarak tasarlandı ve basıldı. Paranın bir yüzünde Atatürk portresi Bu portrenin altında 100. yılı gösteren bir logo var.

Paranın diğer yüzünde özel bir tasarım var. Para mevcutta kullanılan 1 lira ile aynı inceliğe sahip. Daha öncede bir çok defa hatıra para basıldı. Vatandaşlar hem hatıra parası olarak saklayabilecek hem de bu para tedavülde kullanılabilecek. Paranın basımı sürüyor.

Paranın basımı için 2 alan ayrılmış durumda. Dış halkası ve iç göbeği beraber basılıyor. Bunlar makinalarda birleştiriliyor ve baskıya hazır hale getiriliyor. Şu anda Türkiye'nin birçok noktasında bu parayı bulmak mümkün.

İşte o görütüler

İşte o görütüler

İşte o görütüler

İşte o görütüler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA