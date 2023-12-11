A Haber Darphane’de görüntüledi! İşte 100. yıl özel parası

Paranın diğer yüzünde özel bir tasarım var. Para mevcutta kullanılan 1 lira ile aynı inceliğe sahip. Daha öncede bir çok defa hatıra para basıldı. Vatandaşlar hem hatıra parası olarak saklayabilecek hem de bu para tedavülde kullanılabilecek. Paranın basımı sürüyor.