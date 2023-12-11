A Haber Darphane’de görüntüledi! İşte 100. yıl özel parası
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet hatıra madeni para basıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Darphane’de basım anından özel bilgiler paylaştı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası bastı. Hatıra parada 100 yılı anlatan birçok imge yer alıyor. Hatıra paralara internet ve darphane satış noktasından ulaşılabilecek.
Cumhuriyet'in 100. yılı ülkenin dört bir tarafında büyük coşkuyla kutlandı. Birçok vatandaş bu özel yılda bir çok hatıra oluşturdu. Devlette en büyük hatıra ve hediyeyi vatandaşa sundu. 100. yıla özel hatıra para basıldı. A Haber Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne gitti ve paranın basım anını ekranlara taşıdı. Oradan özel bilgileri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural anlattı.
Paranın diğer yüzünde özel bir tasarım var. Para mevcutta kullanılan 1 lira ile aynı inceliğe sahip. Daha öncede bir çok defa hatıra para basıldı. Vatandaşlar hem hatıra parası olarak saklayabilecek hem de bu para tedavülde kullanılabilecek. Paranın basımı sürüyor.
Paranın basımı için 2 alan ayrılmış durumda. Dış halkası ve iç göbeği beraber basılıyor. Bunlar makinalarda birleştiriliyor ve baskıya hazır hale getiriliyor. Şu anda Türkiye'nin birçok noktasında bu parayı bulmak mümkün.
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