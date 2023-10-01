3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni ayın ürünleri arasında 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir satılıyor

BİM Ekim ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 3 Ekim 2023 tarihinde başlayacak indirimle birlikte İçim Tereyağ 1 Kg 159 TL, Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL, Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL, Pınar Labne 400 gr 49,50 TL, Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 95 TL, Yörükoğlu Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL, Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 5,90 TL, Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 5,90 TL, Yörükoğlu Muzlu Süt 180 ml 5,90 TL, Tat Biber Salçası 1450 gr 109,50 TL, Tamek Domates Salçası 700 gr 38,50 TL, Tamek Garnitür 550 gr 25,75 TL, Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 145 TL, Saban Nohut 2500 gr 73,50 TL, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 53,25 TL, Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 gr 20,50 TL , Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulye & Börülce 400 gr 11,75 TL, Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 22,50 TL, Seyidoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 42,50 TL fiyat etiketi ile depolardan çıkarak marketteki raflarda yerini alacak. İşte 3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyatlar….

BİM 3 EKİM - 10 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İçim Tereyağ 1 Kg 159 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL

Pınar Labne 400 gr 49,50 TL

Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 95 TL

Yörükoğlu Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 5,90 TL

Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 5,90 TL