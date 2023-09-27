27 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta 149 bin TL’ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL’ye 8-10 kişilik, 16.900 TL’ye soba yer alıyor
ŞOK 27 Eylül tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünleri ne olduğu ve fiyatları belli oldu. 4 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak listede 149 bin TL’ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL’ye 8-10 kişilik, 64 bin 900 TL’ye yine 8-10 kişilik, 49 bin 900 TL’ye 6 kişilik, 29.900 TL’ye 2-4 kişilik çadır ve daha onlarca ürün yer alyır.
ŞOK 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan çadır ve kamp malzemeleri bu haftanın ne çok dikkat çekecek ürünler arasına şimdiden yerleşti. 4 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasında 149 bin TL'ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL'ye 8-10 kişilik, 64 bin 900 TL'ye yine 8-10 kişilik, 49 bin 900 TL'ye 6 kişilik, 29.900 TL'ye 2-4 kişilik çadır ve 16.900 TL'ye soba, 649 TL'ye gölgelik direği, 8.490 TL'ye şişme sinevizyon, 1.390 TL'ye el pompası, 799 TL'ye ısıya dayanıklı eldiven yer alıyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi ve fiyatları…
ŞOK 27 EYLÜL 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Esse Kapaklı Emaye Tencere 599 TL,
Esse Emaye Ayaklı Kek Fanusu 599 TL,
Esse Emaye Çaydanlık 599 TL,
16 cm Esse Emaye Saklama Kabı 129 TL,
Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 1.299 TL,
17 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 59,95 TL,
Esse Siena Porselen Joker Kase 22,95 TL
21 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 89,95 TL
1200 cc Lav Kapaklı Şişe 59,95 TL,
290 cc Lav Baharatlık 29,95 TL,
490 cc Lav Uzun Meşrubat Bardağı 22,95 TL,
3'lü Lav Raf Tipi Meşrubat Bardağı 70,95 TL,
Autum Tuzluk 12,95 TL,
100x140 cm PVC Masa Ötüsü 69,95 TL,
140x140 cm PVC Masa Ötüsü 79,95 TL,
2'li Hasır Sepet 129 TL
Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 579 TL
120x170 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 369 TL,
80x150 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 199 TL,
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL,
Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL
Keçe Raf Düzenleyici Kutu 79,95 TL,
Deri Kulplu 3 Bölmeli Keçe Düzenleyici 99,95 TL,
Keçe Kapaklı Kutu 99,95 TL,
Keçe Çok Amaçlı Büzgülü Sepet 99,95 TL,
Mega Boy Keçe Sepet 79,95 TL,
Jakarlı El Havlusu 29,95 TL,
Jakarlı Yüz Havlusu 69,95 TL
Kapı Önü Paspası 39,95 TL
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