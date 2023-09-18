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Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan ABD'ye ekonomi ve teknoloji çağrısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan ABD’ye ekonomi ve teknoloji çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik bağların teknolojik boyutunun güçlendirilmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğunun bilincinde olduklarını ifade etti. Kacır, "Nitelikli ve rekabetçi iş gücü ve yüksek teknoloji yatırımlarını çekmeye yönelik özel teşviklerle Türkiye, 1 milyar kişilik tüketici tabanına açılan kapı olmaya hazır. Türk-Amerikan topluluğunun başarılarının ABD'li yatırımcıların da dikkatini çektiğinin ve Türkiye'yi öncelikli ilgi pazarlarından biri haline getirdiğinin de bilincindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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