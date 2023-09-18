Miçotakis'in 'gizli silahı' elinde patladı! Başkan Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan'a soğuk duş
2 ayda ikinci kez bir araya gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis görüşmesi Yunan basınında bir kez daha masaya yatırıldı. Dün basın açıklaması yapan Miçotakis, 'gizli silahımız' diyerek Türkiye'nin Avrupa'ya giden yolunun Yunanistan'dan geçtiğini ve bunu bir koz olarak kullanabileceklerini söyledi. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporu sonrasında Başkan Erdoğan, Avrupa'ya rest çekerek Miçotakis'in de planlarını bozmuş oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 20 Eylül Çarşamba günü New York'ta bir görüşme gerçekleştirecek.
Yunan basını ise söz konusu görüşmeyi değerlendiriyor. Yunan Başbakanı Miçotakis dün yaptığı açıklamalarda gündem maddelerini değerlendirdi.
Miçotakis, "Yunanistan Türkiye'ye yönelik stratejisini değiştirmedi. Niyetim Türkiye ile konuşup sorunlarımızın uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesiydi. Aynı fikirde olmadığımızda işler aşırıya kaçmamalı" dedi.
Müzakere masasında ise egemenlik konuları ile Doğu Ege adalarına ilişkin konuların olmadığını açıkça ifade eden Miçotakis hakkında Yunan basını "Türkiye ile tartışmaya istekli değil" yorumunu yaptı.
Türkiye-Yunanistan arasındaki tartışma konusunun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğunu ifade eden Miçotakis "Ulusal egemenlik, Doğu Ege adalarının statüsü ve adalar üzerindeki egemenliğin kullanılmasından kaynaklanan hakları tartışmayacağız" dedi.
Müzakerelerde talep verilmesiyle ilgili soruyu da değerlendiren Miçotakis, iki tarafın da taleplerin yüzde 100 karşılanmayacağını ifade etti.
Miçotakis'in kafasındaki plan ise bambaşka. Türkiye'nin Batı'ya yaklaşımı ile Avrupa'ya giden yolun Yunanistan'dan geçtiğini düşünen Miçotakis, "Bu durum Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için elimizde bulunan bir silah. Geçmişten gelen sorunların bir gecede çözülmesini bekleyemez, ancak bazı durumların aşırı söylemlere yol açmasını da istemeyiz" dedi.
Ancak durum pek de Miçotakis'in planı gibi değil. Nitekim Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya resti çekti. ABD'ye gitmeden önce havalimanında kendisine yöneltilen Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:
"Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz."
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