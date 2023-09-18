Miçotakis’in ’gizli silahı’ elinde patladı! Başkan Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan’a soğuk duş

Miçotakis'in kafasındaki plan ise bambaşka. Türkiye'nin Batı'ya yaklaşımı ile Avrupa'ya giden yolun Yunanistan'dan geçtiğini düşünen Miçotakis, "Bu durum Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için elimizde bulunan bir silah. Geçmişten gelen sorunların bir gecede çözülmesini bekleyemez, ancak bazı durumların aşırı söylemlere yol açmasını da istemeyiz" dedi.

Ancak durum pek de Miçotakis'in planı gibi değil. Nitekim Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya resti çekti. ABD'ye gitmeden önce havalimanında kendisine yöneltilen Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: