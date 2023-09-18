Borsa İstanbul’da düşüş | Gözler Merkez Bankası’nda! Eylül ayı faiz kararı ne olur? Yatırım yapacaklara uyarı

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Euro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.