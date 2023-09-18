Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yolda! Başkan Erdoğan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans'ı kabul etti
Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi. Evans gelecek dönemde Türkiye'ye a 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti. İşte detaylar...
Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.
YENİ YATIRIMLAR YOLDA
İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.
Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla ülkeye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini bildirdi.
HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.
EVANS'TAN TEKNOFEST VE FİLENİN SULTANLARI'NA ÖVGÜ
Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un da sponsorları arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i de yakından takip ettiğini belirterek, bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüklerini anlattı.
Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini kaydederek, Trendyol'un spora ve sporculara verdiği destekten de son derece memnun olduklarını aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek? Kaç lot verir?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023 | Hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig maç sonuçları ve 5. hafta güncel puan tablosu!
- Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı 2023? Rebiülevvel ayında neler yapılır, oruç tutulur mu?
- 1 bardak suya 1 adet ceviz! İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı ceviz kürü! Sabah ve akşam tüketirseniz...
- Sabah namazı ne zaman, kaç rekattır? Diyanet'e göre sabah namazı kılınışı!
- İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
- İşlenmemiş Gıda diyeti nedir, sağlıklı mı? Çiğ et yenir mi, zararları neler?
- Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?
- Yalı Çapkını yeni sezon tekrar canlı izle | 17 Eylül Pazar Yalı Çapkını 37. Bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K, şifresiz, anlık izleme ekranı...
- Zeytinburnu su kesintisi son dakika | 17 Eylül Pazar İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, arıza mı var, sular neden yok?
- YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...