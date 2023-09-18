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Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yolda! Başkan Erdoğan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans'ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yolda! Başkan Erdoğan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans’ı kabul etti

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi. Evans gelecek dönemde Türkiye'ye a 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti. İşte detaylar...

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla ülkeye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini bildirdi.

HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.

EVANS'TAN TEKNOFEST VE FİLENİN SULTANLARI'NA ÖVGÜ

Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un da sponsorları arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i de yakından takip ettiğini belirterek, bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüklerini anlattı.

Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini kaydederek, Trendyol'un spora ve sporculara verdiği destekten de son derece memnun olduklarını aktardı.

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