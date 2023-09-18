18 Eylül 2023, Pazartesi
AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan'ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar
Türkiye attığı adımlarla hem bölgesel hem de küresel bir güç olarak konumlanırken, artan işbirlikleri ve diplomasi trafiği küresel arenada ihtiyaç duyulan bir ülke olmasını sağladı. Türkiye'nin bu konumu ile ilgili çarpıcı sözler bu kez Macaristan'dan geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto , Avrupa Birliği'nin sergilediği ikiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 11:20
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