AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar

Son yıllarda askeri teknoloji, enerji iş birlikleri ve diplomasi trafiğiyle hem bölgesel hem de küresel çapta vazgeçilmez bir konuma yerleşen Türkiye, kurduğu bağları da giderek sağlamlaştırıyor.

Ukrayna savaşında Batılı ülkelerle Rusya arasında bir köprü görevi gören, başarılı bir barış diplomasisinin yürütücüsü haline gelen Türkiye, yürüttüğü dış politika ile örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'da bölgesel bir güç olarak kendini yeniden var eden Türkiye, İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi gerilimli ilişkilerinde de kuvvetli diplomatik adımlar atıyor.