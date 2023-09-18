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AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan'ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar

Türkiye attığı adımlarla hem bölgesel hem de küresel bir güç olarak konumlanırken, artan işbirlikleri ve diplomasi trafiği küresel arenada ihtiyaç duyulan bir ülke olmasını sağladı. Türkiye'nin bu konumu ile ilgili çarpıcı sözler bu kez Macaristan'dan geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto , Avrupa Birliği'nin sergilediği ikiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 11:20
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AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar

Son yıllarda askeri teknoloji, enerji iş birlikleri ve diplomasi trafiğiyle hem bölgesel hem de küresel çapta vazgeçilmez bir konuma yerleşen Türkiye, kurduğu bağları da giderek sağlamlaştırıyor.

Ukrayna savaşında Batılı ülkelerle Rusya arasında bir köprü görevi gören, başarılı bir barış diplomasisinin yürütücüsü haline gelen Türkiye, yürüttüğü dış politika ile örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'da bölgesel bir güç olarak kendini yeniden var eden Türkiye, İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi gerilimli ilişkilerinde de kuvvetli diplomatik adımlar atıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar

"AB HER ZAMANKİ GİBİ İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR"
Rusya ve Çin'le yaptığı enerji işbirliklerinin yankısı sürerken, askeri teknolojide de sayısız ülkeyle kurduğu ticari ilişkilerin hacmi de genişliyor. Son olarak BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye bir ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dünyada peş peşe manşet olurken Macaristan'dan dikkat çeken bir Türkiye yorumu geldi.

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AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar

Türkiye ile enerji ve askeri teknoloji alanında anlaşmalara imza atan Avrupa Birliği ülkesi Macaristan'dan, AB'nin ikiyüzlü tutumuna ilişkin açıklamalar geldi. Macaristan Dışişleri Başkanı Peter Szijjarto, verdiği bir röportajda AB politikaları hakkında sert ifadeler kullandı. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batı birliğinin tedarik zincirinin parçalandığının altını çizen Szijjarto, AB ülkelerinin bu durumdan kurtulmalarının yolunun Türkiye'nin kurduğu köprü üzerinde olabileceği vurgusunda bulundu.

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AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar

"ERDOĞAN YÖNETİMİNİ KISKANIYORLAR"
Ülkesinin Türkiye ile kurduğu doğal gaz anlaşmalarına dikkat çeken Szijjarto, birçok AB ülkesinin de benzer bir pozisyonda konumlandığına dikkat çekti. AB'nin ikiyüzlü tutumunu eleştiren Szijjarto, "AB, liberal ana akımın karşısında duran tüm hükümetleri hedef alıyor. Macaristan ve Türkiye'yi demokratik olmamakla suçluyorlar ama aynı zamanda bu ülkelerde yönetimin arkasındaki güçlü desteği ciddi bir şekilde kıskanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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AB ülkesinden Türkiye itirafı! İkiyüzlü yaklaşımı madde madde anlattı: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar

"AB YÖNETİMLERİ ZAYIF VE KIRILGAN"
Türkiye gibi güçlü yönetimleri olan ülkelerin temelsiz, taraflı ve haksız saldırıların ve suçlamaların hedefi olduğunu söyleyen Szijjarto, "Avrupalıların çok kırılgan bir siyasi sistemleri var, bu nedenle seçimleri Erdoğan veya Orban gibi fark atarak kazanabilseler ancak mutlu olurlar." sözlerine yer verdi.