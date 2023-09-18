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Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12'yi neden getirdi? İşte nedeni...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tesla ile SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın görüşmesi, dünyaya damga vurdu. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmeye oğlu "X Æ A-12" ile gelen Musk'ın bu kararı merak ediliyordu. Nedenini belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 15:02
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Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12’yi neden getirdi? İşte nedeni...

ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la yaptığı görüşmeyle gündemde. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'de birbiri ardına görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Musk ile olan samimi diyaloğuyla dünya gündemine oturdu.

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Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12’yi neden getirdi? İşte nedeni...

İKİLİNİN SAMİMİ ANLARI ÇOK KONUŞULDU

New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmeye şarkıcı Grimes'tan olan oğlu "X Æ A-12" ile katılan Musk çok konuşuldu. Başkan Erdoğan Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonunun yanı sıra Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e de davet etti.

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Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12’yi neden getirdi? İşte nedeni...

"OĞLUMA BEN BAKIYORUM"

Görüşmede yaşanan samimi anlar ise çok konuşuldu. Musk'ın oğluna topu hediye ettiği sırada "Topla arası iyi midir?" sorusunu yönelten Başkan Erdoğan Musk'a da sorular yöneltti. Başkan Erdoğan'ın "Eşin nerede?" sorusuna Musk, "Biz ayrı yaşıyoruz. O şu an San Francisco'da. Onun için oğluma ben bakıyorum" yanıtını verdi.

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Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12’yi neden getirdi? İşte nedeni...

X'İ NEDEN GETİRDİ?

Samimi anlar dünyada gündem olurken Musk'ın görüşmeye neden oğlunu getirdiğinin arkasındaki sır perdesi de aralandı. Geçtiğimiz günlerde Grimes'tan gizli bir çocuğu olduğu daha ortaya çıkan ve çocuklarının sayısı 11'e yükselen Musk'ın oğlu "X Æ A-12"ı daha önce de satın aldığı Twitter'ın genel kurul toplantısına götürdüğü ortaya çıktı.

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Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12’yi neden getirdi? İşte nedeni...

ANNESİ AÇIKLAMIŞ

2022 yılında yapılan bir toplantıda, adını şimdilerde X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunun toplantısına götüren Musk'ın bu kararının arkasında yatan nedenleri ise çocuklarının annesi Grimes açıklamıştı.