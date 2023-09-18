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Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12'yi neden getirdi? İşte nedeni...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tesla ile SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın görüşmesi, dünyaya damga vurdu. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmeye oğlu "X Æ A-12" ile gelen Musk'ın bu kararı merak ediliyordu. Nedenini belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.09.2023 15:02Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 15:02