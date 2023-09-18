Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Elon Musk Başkan Erdoğan ile toplantısına oğlu X Æ A-12’yi neden getirdi? İşte nedeni...

İKİLİNİN SAMİMİ ANLARI ÇOK KONUŞULDU

New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmeye şarkıcı Grimes'tan olan oğlu "X Æ A-12" ile katılan Musk çok konuşuldu. Başkan Erdoğan Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonunun yanı sıra Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e de davet etti.