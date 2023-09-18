Türkiye’den alternatif rota! Basra-Nasiriye-Necef-Kerbela-Bağdat-Samarra-Musul üzerinden Türkiye

Ayrıca böyle bir güzergahın güvenliğinin sağlanması gerekir. Son zamanda Irak'ta güvensiz bir ortam oluşturma çabaları var. Bunun için Irak'ın güvenlik sahası oluşturması oldukça önemli. Tabi bu güvenlik alanın oluşturulması Türkiye içinde çok önemli çünkü bahsedilen yolu geçtiği güzergah bizim de her ne kadar azaldığını görsek de hala var olan bir terör yapılanmasını etkileyecek olan bir proje. Bu yolla birlikte coğrafyanın ekonomik kalkınması toplumun entegre olması doğal olarak da hareket kabiliyetinin genişlemesi Türkiye'nin bölge üzerindeki güvenlik politikalarını daha rahat hayata geçirmesi anlamına geliyor.