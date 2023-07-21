Kalyon PV’den TOPCON güneş paneli! Yenilikçi teknolojilerdeki atılım devam ediyor

Ayrıca, klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller, proje içerisinde daha az panel sayısına ihtiyaç duyulduğu için bakım ve temizlik masraflarından da tasarruf imkanı ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Yüksek verimi sayesinde dünya genelindeki yeni güneş enerjisi santrallerinde kullanılan TOPCON paneller, AB ülkeleri ile ABD gibi güneş enerjisi kültürünün gelişmiş olduğu coğrafyalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.