Hasan Kalyoncu Üniversitesi dünyaya örnek olacak! Kıraç arazisinden büyük eğitim yuvasına! 15 yılda sayısız başarı

Bundan sonra sizi zor bir dönem bekliyor. Değerlerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Çok çalışın ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. Yeni Türkiye Yüzyılı'na katacağınız değerlere inanıyor ve Kalyon ailesinin her zaman yanınızda olacağını belirtmek istiyorum" dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Türkay Dereli de, öğrencilere hayatlarının yeni döneminde başarılar dileyerek, "Birinci olan öğrencimiz durumu iyi anlattı. Başarıyı ödüllendiren bir üniversiteyiz. Tüm öğrencilerimiz için imkan ve olanakları sonuna kadar açıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, üniversitemizin 15. Kuruluş yılında bin 578 öğrencimizi mezun ediyoruz. Kalyoncu ailesi şehrimize ve ülkemize çok modern bir üniversite kazandırdılar. Yeni dönemde sürdürülebilirliği ilke edinip, çevreye duyarlı olup, insana değer veren bireyler olarak yolunuzun açık olmasını diliyorum" diye konuştu.