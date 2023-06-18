Kalyon Holding’den dev adım: İmzalar atıldı! Karadeniz gazını Avrupa’ya taşıyacak

Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Kalyon Holding ile SNTGN Transgaz arasında projenin başlaması için imzalar atıldı. Törende, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över yer aldı. Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro olan proje ilgili konuşan Serdar Över, "Hem Romanya'nın hem Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje" dedi.



Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkartacağı ilave gaz, Kalyon Holding tarafından Karadeniz kıyısı ile Podişor arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattıyla ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılacak. Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin imza töreni Bükreş'te Başbakanlık binasında imzalandı.